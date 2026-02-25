El alcalde de Almussafes denuncia una "campaña de acoso y desprestigio" y promete continuar "con más fuerza"

Archivo - El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha denunciado ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" a raíz de las denuncias de dos mujeres por acoso laboral y sexual ante el PSOE y, frente a ello, ha prometido "defender la verdad", así como "luchar en todos los frentes posibles" por su honor y su imagen y ha garantizado que continuará "con mayor fuerza si cabe, trabajando incansablemente por seguir mejorando" su localidad.

De este modo lo ha expresado en una carta abierta publicada en sus redes sociales, en la que expone que hace unas semanas decidió presentar una denuncia judicial contra la persona a la que acusa de haberle "denunciado falsamente" por injurias y calumnias. También ha denunciado a dos personas de su entorno cercano, "una de ellas por injurias y otra por amenazas muy graves".

Dicho esto, el primer edil de la localidad, suspendido de militancia del PSOE, ha querido "dejar claro que la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo que se inició hace más de cuatro años con el fin de menoscabar" su "imagen política, personal, familiar y profesional".

"Esta campaña difamatoria, que ha incluido amenazas muy graves, no ha cesado durante todo este tiempo y, por ello, he decidido emprender acciones legales, aportando para ello el testimonio de varios vecinos de nuestro municipio, que han presenciado en primera persona los hechos que he puesto en conocimiento de la justicia", ha expuesto.

En este sentido, ha garantizado que llegará "hasta las últimas consecuencias para defender" su "imagen política, personal y profesional" y ha prometido no parar "hasta que quienes han actuado de mala fe asuman las consecuencias de sus actos".

"OPORTUNIDAD DE QUE SE RETRACTE"

En la misiva, Toni González ha precisado que hace "unos días" ha dado "la oportunidad" a la denunciante "de que se retracte de sus acusaciones mediante un acto de conciliación en el Juzgado de Paz" de Almussafes. Y ha valorado que lo ha hecho pese al "inmenso daño" que esta persona le está causando a él y a su familia, para "evitarle males mayores y pensando en su familia".

Sin embargo, ha lamentado que la denunciante haya "negado haber presentado denuncia alguna" ante el PSOE, "negando los hechos de los cuales le he pedido que se retracte". Y ha argumentado: "Ello me obliga a continuar con un proceso judicial que será largo y costoso pero que, como no puede ser de otra manera, acabará demostrando que todo lo que se me imputa es falso".

Al mismo tiempo, ha garantizado que continuará "con mayor fuerza si cabe trabajando incansablemente por seguir mejorando Almussafes" y ha señalado que su objetivo y el de su equipo, "como viene siendo desde 2015, no es otro que mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, a través de servicios públicos de calidad, la renovación de las infraestructuras y equipamientos públicos e implementando políticas activas de empleo a todos los niveles, mientras seguimos luchando por el futuro industrial" del municipio.

"FALTA DE PRUEBAS" EN SU CONTRA

Por último, y ante "la falta de pruebas" en su contra y "las pruebas y testimonios" de su inocencia que ha "aportado" ante su partido, ha esgrimido que resulta "incomprensible que el caso no haya sido archivado y ello nos genera una enorme preocupación".

Pero advierte: "Esta situación, sin embargo, sirve para darme más fuerzas para luchar, en todos los frentes posibles, para defender mi honor y mi imagen, que tan gravemente se pretende dañar con una campaña basada en falsedades".

Finalmente, González ha agradecido "las innumerables muestras de apoyo" que asegura que recibe "de los vecinos y vecinas de Almussafes". "Con más fuerza e ilusión que nunca, seguiremos adelante", ha zanjado.

La pasada semana, los ediles del PSPV del Ayuntamiento de Almussafes mostraron su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde y cargaron contra la misma por "no respetar" la presunción de inocencia del alcalde.

De hecho, llegaron a acusar a la secretaria general, Diana Morant, y al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, de posicionarse "de manera clara" a favor de la denunciante de acoso al primer edil sin "pruebas concluyentes".