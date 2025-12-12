El alcalde de Almussafes niega las acusaciones sobre un presunto acoso sexual y laboral

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha calificado de "absolutamente falso" las acusaciones sobre un presunto acoso sexual y laboral a ninguna persona.

El PSOE, por su parte, investiga a González por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes.

González ha manifestado, a través de un comunicado oficial publicado en la red social Instagram, que estas acusaciones son "rotundamente falsas" y ha advertido de que ejercerá "todas las acciones judiciales necesarias" para que prevalezca la verdad y para defender su inocencia "allá donde haga falta".

"La denuncia de acoso sexual y laboral es el último paso de una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado, por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja, un aumento y una mejora de sus condiciones laborales", ha explicado, al tiempo que ha remarcado que, desde ese momento, "emprendió una guerra de denuncias contra trabajadores municipales, compañeros de partido, la propia empresa pública para la que trabaja y cualquiera que no se plegara a sus intereses".

Por ello, ha proseguido, "estas denuncias, que ahora culminan con estas falsas acusaciones, han sido alentadas por mis rivales políticos, de dentro y de fuera del partido".

"No voy a parar hasta demostrar, donde haga falta y cueste lo que cueste, mi inocencia. Y lo haré sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecyo político y a los cuales me debo", ha zanjado.