Alcalde de Benidorm asegura que pagar más de 283 millones por suelo de Serra Gelada no supondrá la "ruina"

Archivo - El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, considera que si el Ayuntamiento finalmente tiene que afrontar la condena a pagar 283 millones de euros más intereses a dueños de terrenos en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada, eso no supondrá "ni la intervención ni la ruina".

Así lo ha destacado este miércoles en una rueda de prensa en la Diputación de Alicante, institución de la que es presidente, al ser preguntado por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya inadmitido el recurso de amparo presentado por el consistorio en el que pedía suspender la ejecución de esa sentencia condenatoria.

Además, ha afirmado que el Ayuntamiento de Benidorm va a "acatar lo que diga la Justicia", si bien ha reconocido que "en los últimos días" se han producido "dos reveses importantes" para la administración local.

Igualmente, Pérez ha asegurado que está a la espera de lo que determinen los servicios jurídicos y económicos municipales porque, según ha resaltado, los políticos "no" deben dar un paso "que no esté avalado por la ley". "No te puedes equivocar a sabiendas", ha apostillado.

En caso de tener que afrontar esa indemnización, el alcalde de la ciudad ha señalado que el equipo de gobierno actuará con "'trellat'" y "resolverlo de la mejor manera para las partes y en la medida de lo posible".

De hecho, se ha mostrado "convencido" de que eso se hará "sin tocar" tipos impositivos ni "limitar" servicios. "Afortunadamente, dentro de la desgracia, Benidorm está en buenas manos", ha subrayado Pérez, quien ha insistido en definir esta situación como un "revés brutal" que "habrá" que gestionar.

Por otro lado, preguntado por si existe la posibilidad de hablar con otras administraciones para ver cómo afrontar el pago de esta sentencia, en caso de que finalmente este se tenga que realizar, el alcalde ha indicado: "No puedo avanzar nada en ese sentido, pero sí que puedo decir que los servicios municipales están ahora valorando el alcance y las consecuencias".

"GESTIONAR BIEN"

Según Pérez, eso no supondría "ni la intervención ni la ruina". Para realizar esa afirmación, se ha basado en que "hay un ayuntamiento en la Comunitat Valenciana cuya alcaldesa" dejó el consistorio "con una deuda de 285 millones de euros", en "una ciudad parecida a Benidorm, en su ánimo, en su ADN, en su actividad de población".

"En los ejemplos iguales a este no ha habido intervención del Estado", ha apostillado el primer edil benidormense, quien ha hecho hincapié en que quiere "gestionar bien" lo que le "preocupa" en su ciudad.

"Yo llegué de alcalde con 95 millones de euros de deuda en el año 15. 95 millones de euros de deuda en el año 15. Y dejé la deuda a cero en el año 22. No estoy anunciando nada, pero bueno, habrá que gestionarlo con cabeza, con 'trellat'", ha aseverado.

Finalmente, al ser preguntado por si se han iniciado ya negociaciones con la familia Murcia Puchades, ha vuelto a señalar que el consistorio está a la espera de que los técnicos "informen de alcance y de las consecuencias" y que se explorará el camino que estos "indiquen".

"Benidorm acatará lo que diga un juez y toda la sociedad entenderá que eso lo ha dicho un juez", ha insistido Pérez, para luego afirmar que cree en la Justicia y que la acata: "Actuaré en consecuencia cuando me informen los técnicos jurídicos".