El alcalde de Benijófar (Alicante) toma posesión como nuevo diputado provincial del PP y asume Emergencias

El nuevo diputado provincial del PP en la Diputación de Alicante y alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez (i), junto al presidente de la institución provincial y primer edil de Benidorm, Toni Pérez (d) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez (PP), ha tomado posesión como nuevo diputado provincial 'popular' y va a asumir las áreas de Emergencias y Reto Demográfico, después de que hace unas semanas el primer edil de Formentera del Segura, Francisco Cano, renunciara a su escaño en la Diputación de Alicante.

Rodríguez ha asumido el cargo en el pleno ordinario de octubre de la institución, que se ha celebrado este miércoles en el salón de sesiones del Palacio Provincial, donde ha comenzado pasadas las 10.00 horas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, tras el acto protocolario de toma de posesión, ha dado la bienvenida a su nuevo compañero de bancada 'popular' y gobierno provincial y le ha dado la enhorabuena.