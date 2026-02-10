El alcalde de El Campello reduce sus competencias en el gobierno local tras tomar posesión como diputado provincial

Juanjo Berenguer (i) y Lourdes Llopis (d) - MONTAJE A PARTIR DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE

El alcalde de El Campello (Alicante), Juanjo Berenguer (PP), ha reducido sus competencias dentro del equipo de gobierno municipal tras haber asumido la semana pasada el cargo de diputado provincial dentro del grupo 'popular', en sustitución de la también edil campellera Lourdes Llopis, que dejó el cargo por "motivos personales".

En un comunicado, el consistorio ha informado este martes de que Berenguer firmó este lunes por la tarde el decreto en el que se modifican esas competencias, ante la "importante carga de trabajo" que, según ha resaltado, va a asumir en la Diputación de Alicante.

Tras su toma de posesión, también se han realizado cambios en la institución provincial presidida por Toni Pérez que suponen que Berenguer sea diputado de Bienestar de las Personas y que José Antonio Bermejo, concejal de Mutxamel, se encargue de Recursos Humanos y del Instituto Pedro Herrero, según el decreto en el que se determinan las delegaciones.

Ante este escenario, el alcalde ha acometido una reorganización "mínima", de forma que la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, que dejó el cargo de diputada provincial, asume "la mayor parte de las concejalías que hasta ahora llevaba personalmente Juanjo Berenguer" en el Ayuntamiento de El Campello.

En concreto, el primer edil mantiene el área de Territorio y Vivienda, mientras que Llopis asume las de Gobierno Interior, Hacienda y Contratación, que suma a la de Recursos Humanos, que ya dirigía. La reorganización no afecta al resto de concejales.

Por otro lado, según un segundo decreto emitido este lunes, Berenguer pasa también a asumir la presidencia de todas las comisiones informativas, de conformidad de conformidad con el artículo 124 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Ese cargo lo ocupaba hasta ahora Llopis.