El alcalde de El Campello toma posesión como diputado provincial del PP

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, toma posesión como diputado provincial del PP - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha tomado posesión como diputado provincial del PP durante el pleno ordinario de febrero de la Diputación de Alicante, celebrado este miércoles en el Palacio Provincial.

Berenguer sustituye a su compañera de corporación local Lourdes Llopis, concejala del consistorio que él preside y que renunció al cargo. Hasta ahora, se había encargado de la delegación de Recursos Humanos.

Tras la toma de posesión, el cambio de competencias en la Diputación presidida por Toni Pérez supone que Berenguer sea diputado de Bienestar de las Personas y que José Antonio Bermejo se encargue de Recursos Humanos y del Instituto Pedro Herrero, según el decreto en el que se determinan las delegaciones.