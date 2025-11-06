El alcalde de Elche anuncia la renovación de la calle Porta de la Morera y prevé iniciar las obras en enero

Proyecto de renovación de la calle Porta de la Morera de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha anunciado la renovación integral de la calle Porta de la Morera y su entorno, una de las zonas con "mayor valor patrimonial" de la ciudad, donde se concentran el Museo del Palmeral, el Hotel Huerto del Cura y el Jardín Huerto del Cura. En concreto, prevé iniciar las obras en enero.

"Este lugar va a experimentar una transformación importante ya que su estado actual presenta un notable deterioro", ha indicado el primer edil este jueves en declaraciones a los medios, según recoge el consistorio en un comunicado.

Además, Ruz ha detallado que el proyecto, con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, "contempla la creación de una plataforma única que unifique el pavimento y mejore la accesibilidad".

Los trabajos se extenderán desde la calle Eugenio d'Orts, a la altura del Huerto de Ripoll, hasta la de Antonio Sansano Fenoll e incluirá también la de Beethoven. Entre las principales mejoras están la sustitución completa del alumbrado público, con el traslado de las luminarias de las fachadas a la calzada, la plantación de arbolado y la renovación de aceras.

Así, en la calle Beethoven está previsto eliminar aparcamiento, mientras que se duplicarán las plazas en la calle Porta de la Morera al pasar de disposición de línea a batería, "tal y como demandan los vecinos".

El ayuntamiento ilicitano prevé que la actuación, pendiente de la autorización definitiva de la Conselleria de Cultura, se adjudique en las próximas semanas y que las obras comiencen a principios de 2026, una vez pasadas las fiestas navideñas, con el objetivo de "minimizar las molestias a residentes y turistas".

"Se trata de convertir la calle patrimonialmente más importante de Elche en una calle a la altura de las necesidades patrimoniales, vecinales y turísticas de la ciudad. Una inversión muy importante y que desde luego va a servir para dar sentido a todo este entorno", ha concluido el alcalde.