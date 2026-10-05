El alcalde de Elche celebra el adelanto electoral: "Se ha tensado la cuerda de manera innecesaria"

Archivo - El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), en una imagen de archivo - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), ha celebrado este lunes la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, ante lo que ha asegurado: "Se ha prolongado la legislatura y tensado la cuerda de manera innecesaria y ahora es momento de que se nos permita votar y que los españoles podamos elegir el proyecto en el que nos sintamos cómodos y que solucione los problemas".

Ruz, quien ha comparecido en una rueda de prensa para valorar el anuncio, ha añadido que la convocatoria "es algo bueno y necesario, pese a que se produce en un contexto muy duro, con un problema real para los españoles como es el de la vivienda, que no es de ahora, pero también el de la corrupción o el de la invasión de Ceuta, que no se ha sabido afrontar", ha subrayado.

Además, según ha precisado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado, el primer edil se ha referido al "gravísimo problema de la subida del precio de la cesta de la compra, con una inflación desbordada y una microeconomía que continúa decreciendo y generando problemas a los españoles".

"Echamos en falta un plan que nos diga realmente qué se va a hacer con la vivienda, cómo paliar la inflación y qué va a pasar con Ceuta, y de ahí la importancia de poder votar el próximo 29 de noviembre y contar con un gobierno que nos dé esperanza y nos diga cómo solucionar los problemas que tiene este país", ha remarcado.

A nivel local, ha trasladado que, como alcalde, espera "un nuevo Gobierno". "Que esté presente, que nos ayude a solucionar problemas en la ciudad, que son muchos y enquistados, un Gobierno que solucione, que afronte y ponga sobre la mesa la inversión necesaria ante problemas reales", considera.

También ha indicado que el gobierno municipal ilicitano, de PP y Vox, "seguirá trabajando estos meses de legislatura para sacar adelante un plan de vivienda muy ambicioso, a la espera de la conversión de parcelas, el inicio de las obras del Plan Casa Fácil y la conclusión de la Ronda Sur". Sobre este aspecto, ha destacado que "en este proyecto financiado por la Generalitat Valenciana el Gobierno de España debe hacerse cargo de la expropiaciones".