El alcalde de Elche envía una carta al de Adamuz tras el accidente de tren: "Nos tienes a tu entera disposición"

Minuto de silencio en Elche (Alicante) por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha enviado este lunes una carta a su homólogo en Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, en señal de "solidaridad" tras el accidente de tren ocurrido este domingo y que ha costado la vida de, al menos, 39 personas. "Si consideras que desde Elche podemos ser útiles a Adamuz, nos tienes a tu entera disposición", ha apuntado.

En la misiva, fechada este lunes y difundida por el Ayuntamiento a los medios de comunicación, Ruz señala que le dirige este texto a Moreno "impactado y con profundo dolor" ante "el trágico accidente ferroviario" y en un contexto de "desoladora situación".

"Permíteme reconocer la inmensa solidaridad que ha nacido entre los vecinos de Adamuz. La entrega generosa de su gente que, desde los primeros minutos del suceso, se han volcado con los viajeros y heridos de los trenes, nos ha llenado a todos de un orgullo infinito, entre ellos a los ilicitanos de los que te traslado nuestro abrazo y nuestro afecto", ha aseverado.

Tras ello, ha sentenciado: "Querido alcalde, no olvides que el tamaño y la grandeza de un municipio no está ni en la extensión de su territorio o en el número de sus habitantes, sino en cómo responde a las circunstancias cuando se presentan, y Adamuz ha demostrado ser un gran municipio".