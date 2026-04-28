El alcalde de Elche recibe el alta hospitalaria y se reincorporará "con normalidad" el lunes

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante la Procesión de las Palmas de 2026 - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), el 'popular' Pablo Ruz, ha recibido este martes a mediodía el alta hospitalaria y se reincorporará "con normalidad al trabajo" el lunes, según fuentes municipales.

Desde el consistorio explicaron que el primer edil ingresó en el Hospital General ilicitano tras haber sufrido una "indisposición médica". Ante esta situación, la junta de portavoces acordó por unanimidad aplazar la celebración de dos plenos previstos para ese día. En los próximos días, se comunicarán las nuevas fechas de ambas sesiones.

Por otro lado, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, el 'popular' Francisco Soler, asumió la Alcaldía de forma accidental. Esta decisión estará vigente hasta su revocación expresa.

Las mismas fuentes han dado las "gracias a todos" en nombre del consistorio de la ciudad de Elche por "el tratamiento y el respeto estos días" tras conocerse el ingreso hospitalario de Ruz.