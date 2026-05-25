El alcalde de Nules adoptará las medidas que vea necesarias ante "irregularidades" en un contrato de Igualdad

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Vox exige la dimisión "inmediata" de la concejala de Igualdad y explicaciones "urgentes" por parte del alcalde

CASTELLÓ, 25 May. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Nules (Castellón), David Garcia, ha señalado que adoptará las medidas que considere necesarias ante un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que ha llegado al Ayuntamiento y que, según ha publicado Radio Castellón Cadena Ser, apunta a la concejala de Igualdad de Nules, Gemma Carratalà, por la adjudicación "irregular" del contrato de los Puntos Violeta para las fiestas del municipio en 2023 a su hermano.

Según esta misma información, la documentación concluye que existen "irregularidades" en la tramitación del contrato, de 6.670 euros, que la concejala adjudicó a su hermano "sin llevar a cabo la tramitación correspondiente que exige la normativa de contratación pública".

Las conclusiones reflejan también -según Radio Castellón- que ese contrato se cerró por un coste mayor al de ejercicios anteriores sin justificar el incremento del precio, y Antifraude observa un "beneficio indebido" a favor de la empresa del hermano de la concejala.

El portavoz de Vox en Nules, Javier Prior, ha exigido la dimisión "inmediata" de la concejala de Igualdad -de Centrats en Nules- tras las informaciones publicadas. Prior ha calificado los hechos conocidos como "gravísimos" y ha reclamado también comparecencias y explicaciones "urgentes" del alcalde de Nules, David García, máximo responsable del equipo de gobierno y del partido Centrats en Nules.

"Lo que hoy está en el foco no es solo una concejal, sino la imagen y la credibilidad de todo el Ayuntamiento de Nules. Los vecinos merecen saber qué ha ocurrido, quién autorizó esas adjudicaciones y por qué, presuntamente, se terminó beneficiando con dinero público a un familiar directo de una miembro del gobierno municipal", ha señalado el portavoz de Vox.

VIEJAS PRÁCTICAS

Además, ha denunciado que este asunto "vuelve a poner sobre la mesa las viejas prácticas de enchufismo, amiguismo y utilización de las instituciones para favorecer a los cercanos, algo absolutamente incompatible con la transparencia y la ejemplaridad que debe tener cualquier administración pública".

Prior ha sido "especialmente duro" con el discurso político del equipo de gobierno en materia de igualdad y transparencia. "Es intolerable que quienes llevan años dando lecciones de ética política aparezcan ahora señalados por Antifraude en un posible caso de trato de favor y conflicto de intereses. Los vecinos están cansados de políticos que utilizan los cargos públicos como si el Ayuntamiento fuera su cortijo particular", ha dicho.

Vox Nules considera en un comunicado que la "gravedad" del informe obliga a asumir responsabilidades políticas "inmediatas" mientras se esclarecen los hechos y ha advertido de que seguirá exigiendo "transparencia total" sobre todos los contratos y procedimientos relacionados con este asunto. "Desde Vox no vamos a mirar hacia otro lado. Nules no merece verse envuelta en sospechas de posible corrupción ni convertirse en noticia por presuntas irregularidades en la gestión del dinero público", ha concluido Prior.

Por su parte, respecto a esta solicitud de dimisión, desde el Ayuntamiento de Nules se ha recordado que esta cuestión no está ni judicializada, "por lo que se está quebrantando el principio democrático de presunción de inocencia".