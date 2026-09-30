El alcalde de Pedralba afirma a la jueza que el día de la dana no les llegó el ES-Alert: "No teníamos cobertura ni luz"

Archivo - Puente en Pedralba - GVA - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pedralba (Valencia), Andoni León, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que el día de la riada no les llegó el ES-Alert de las 20.11 horas: "No teníamos cobertura ni luz desde las 18.15 horas", ha dicho, para a continuación narrar que esa tarde estaban yendo "puerta por puerta" avisando a los vecinos para que subieran a pisos superiores ante la situación generada. El mensaje lo recibieron al día siguiente.

El primer edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha narrado que el día anterior a la dana, ante los avisos meteorológicos, ya valoraron el cierre de un colegio pero, al estar en zona no inundable, decidieron no hacerlo.

El día 29, ha explicado, tras recibir la alerta naranja, constituyeron el Cecopal y siguieron lo establecido en la guía de la Generalitat en caso de inundaciones, ha dicho. Cuando a las 10 horas recibieron la alerta roja, decidieron evacuar el colegio y la escuela infantil. Ya no recibieron más avisos y estuvieron todo el día vigilando cauces y barrancos, ha expuesto.

Cuando la tarde de la dana vieron que el río Túria estaba "totalmente desbordado", decidieron ir "puerta por puerta" avisando a los vecinos para que abandonaran las plantas bajas de las viviendas. Sobre las 18.40 horas se quedaron sin luz ni comunicación y no pudieron acceder al rescate de una familia.

A las 19.15 horas, ha continuado, empezó a entrar agua en las viviendas y por las calles del pueblo. Tienen el barranco de Cuchilla, que viene de Chiva, y en la segunda crecida a la 1 de la mañana el agua llegó a tres o cuatro metros, ha expuesto.

En el municipio hubo seis víctimas mortales, ha recordado, para agregar que vivían en la zona del barranco. No pudieron pasar a avisarles porque ya no podían cruzar el río, ha explicado.

Los días previos a la dana habían acordonado el barranco ante la previsión meteorológica pero el 29 ya no pudieron acceder a la zona porque era "inaccesible", ha insistido.

Preguntado por el barranco, el testigo ha expuesto que el Ayuntamiento no llevó a cabo ninguna actuación de limpieza puesto que eran labores que hacía Diputació o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ha añadido que han requerido "varias veces" para que se haga la limpieza, "muchas veces de forma oral", pero no recuerda la fecha exacta en la que se hizo la última.

BANDO, WHATSAPP Y REDES

El alcalde ha indicado que las vías de comunicación con la población el día de la dana fueron por bando, lista de distribución de WhatsApp y redes sociales.

También la Policía Local iba recibiendo llamadas. "Ese día, de servicio, solo estaba un agente porque los demás no pudieron acceder a Pedralba por los cortes de carretera", ha señalado.

El testigo ha señalado que el primer contacto que tuvieron con la Diputació fue el día 1 de noviembre y ha indicado que de la Generalitat "no se supo nada", tampoco hablaron con los bomberos forestales.

Ha afirmado que no comunicó la constitución del Cecopal al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y ha añadido que hicieron rondas de vigilancia por todo el término municipal aunque no de forma fija. Sigue preguntándose, ha reproducido, por qué nadie les avisó de lo que venía.