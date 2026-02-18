El alcalde de Xilxes (Castellón) tras el doble crimen: "Nos hemos levantado y creíamos que era una película"

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el suceso - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 18 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Xilxes (Castellón), Ismael Minguet, ha asegurado que los vecinos de la localidad están "sorprendidos" de que en una población tan pequeña se produjese ayer la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años. "No encontramos explicaciones ni nada. Estamos fuera de sitio y nos hemos levantado esta mañana y creíamos que esto era una película", ha apuntado el primer edil.

Minguet ha subrayado que es "muy trágico" que pasen estas cosas, pero todavía más "cuando es en tu población y conociendo a la familia". Al respecto, ha explicado que era una familia "de toda la vida, de aquí del pueblo, que son sordomudos, a excepción de la niña que sí escuchaba algo e incluso en el colegio tenía una intérprete para ayudarle a comunicarse con los compañeros".

El alcalde ha destacado que el padre de la menor -que ha sido detenido por quebrantar una orden de protección- rompió esta orden de alejamiento por venirse desde Valencia hasta Xilxes "cuando, según explica él, le mandaron unas imágenes con las dos fallecidas y entonces se vino aquí, entró en la vivienda y, al ver lo que ocurría, empezó a dar gritos y comenzó a salir gente de la cafetería de al lado para darle auxilio y ver lo que pasaba", ha dicho Minguet.

Posteriormente, según ha indicado el primer edil, la Policía Local y la Guardia Civil confirmaron que había dos personas fallecidas dentro, la madre y la hija de 12 años.

Minguet ha destacado que la familia de las víctimas estaba extrañada, "igual que todos", pues "sabía que habían riñas en el matrimonio anteriormente, pero cada uno ya estaba en su sitio".

Ismael Minguet ha recordado que a las doce se harán cinco minutos de silencio y que se han bajado las banderas y se van a decretar tres días de luto oficial en la localidad.