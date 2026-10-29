Alcaldes de la dana creen que sus pueblos "ya se parecen más a lo que eran" pero nunca "olvidarán lo vivido"

Archivo - Lluvias en la zona del barranco de Catarroja, a 3 de marzo de 2025, en Catarroja - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, como Catarroja, Benetússer, Alfafar, Utiel, Aldaia o la pedanía valenciana de Castellar-Oliveral, aseguran que, dos años después, sus municipios han recuperado parte de la actividad y la "vitalidad" perdida en la tragedia, con lo que "ya se parecen más a lo que eran", pero subrayan que nunca "olvidarán lo vivido".

Así lo expresan los primeros ediles y la alcaldesa pedánea, en declaraciones a Europa Press, con motivo del segundo aniversario de la catástrofe que provocó 233 fallecidos.

Los seis alcaldes coinciden en la necesidad de aportar seguridad a sus vecinos, ya que comparten su "miedo" ante cada nueva alerta por fuertes lluvias, y de agilizar los procesos de contratación para evitar que los grandes proyectos caigan en un "limbo" administrativo.

En Utiel, donde se desbordó el Magro y dejó las primeras imágenes de las riadas en la provincia, su alcalde, Ricardo Gabaldón, señala que la reconstrucción ha avanzado, pero a un ritmo "mucho más lento" del que le gustaría. Es algo que achaca a que los procesos de contratación son "muy tediosos" e incluyen "muchos plazos", por lo que exige que "se tenga en cuenta" para futuros desastres. "Hay que ponerse en la piel de los vecinos, que llevan dos años sin poder vivir en sus barrios como antes", reivindica.

Hay actuaciones "prácticamente acabadas" en el barrio de la Fuente, el principal afectado, junto a proyectos como la reapertura de un puente o la amplitud de la anchura de un río. Pero remarca que todavía "queda mucho por hacer", como la reconstrucción de un instituto, un conservatorio, un cuartel de Guardia Civil o la línea C3 de Cercanías.

A nivel emocional, el alcalde de Utiel señala que para los vecinos es "complicado" no caer en el nerviosismo y el miedo ante avisos meteorológicos adversos, "y más en estas fechas". "Todos estamos con la vista ahí: sabes qué vecinos lo han pasado muy mal", manifiesta, aunque precisa que "en el día a día sí que se va superando" y la gente "va trabajando y ha rehecho su vida y sus negocios".

En Aldaia, el alcalde, Guillermo Luján, explica que la reconstrucción ha "avanzado mucho" a nivel económico, aunque en el plano social "la gente sigue teniendo miedo cada vez que llueve": "Por eso es urgente avanzar en las obras hidráulicas pendientes y poder aportar así algo de tranquilidad a nuestros vecinos".

Entre las actuaciones en marcha en Aldaia, que se ayuda de compuertas de protección en la Saleta cuando hay alertas, figura el plan de choque municipal en el tramo urbano del barranco, "a punto de finalizar, a la espera de que la CHJ inicie el proyecto general de canalización".

"ATADOS DE PIES Y MANOS"

Luján señala que la Ley de Contratos "condiciona enormemente el ritmo de la reconstrucción" de los grandes proyectos. "Estamos atados de pies y manos", lamenta, y pide recuperar la fórmula de emergencia "cuanto antes".

En Catarroja, donde hubo 25 fallecidos, su alcaldesa, Lorena Silvent, indica que han recuperado "buena parte de la vida cotidiana", pero tienen "mucho trabajo por delante", ahora con 38 expedientes por valor de 124 millones de euros. Considera que, aunque "la reconstrucción no ha estado parada", ahora "el esfuerzo tiene que traducirse en resultados cada vez más visibles".

"Nuestro objetivo no es simplemente devolver Catarroja al 28 de octubre de 2024 (...). También queremos construir una Catarroja más segura y mejor preparada para el futuro", enfatiza. Para ello apuesta por agilizar la contratación mediante una "fórmula intermedia" que no suponga mantener indefinidamente el régimen de emergencia ni renunciar a la seguridad jurídica.

Silvent pone en valor el esfuerzo de comerciantes y autónomos para reabrir y la recuperación de actividades, pero recuerda que "no todo está resuelto" porque "cuando vuelven las lluvias, el recuerdo de lo ocurrido sigue muy presente".

En Alfafar, donde se registraron 15 víctimas mortales, el alcalde, Juan Ramón Adsuara, apunta que tienen ejecutadas el 50% de actuaciones de reconstrucción y el 60% de obras de alcantarillado. Ahora bien, remarca que "todo lo ejecutado fue durante la emergencia" y ahora las obras ya no están sujetas a la misma fórmula.

"Desde el 7 de marzo, todos los desperfectos que han sido peritados después están en un limbo burocrático porque hemos pasado ya a una ley ordinaria de contratación", lamenta.

Esto supone, explica, que no se han podido terminar obras de envergadura con un coste de hasta siete millones de euros. "Son dos, tres, cuatro años de burocracia y máximo dos de ejecución", indica.

Adsuara cree que todos los alcaldes de la zona dana están de acuerdo en esta queja: "Desde que se acabó la emergencia, lo ordinario nos ha atrapado. Faltan técnicos en Tragsa, en los ayuntamientos. Estamos atrapados por la burocracia. El 50% que nos falta por reconstruir no sabemos cuándo lo acabaremos".

"LARGO CAMINO"

En Benetússer, donde fallecieron 11 personas, su alcaldesa, Eva Sanz, considera que se ha avanzado especialmente este último año, si bien son "conscientes de que queda un largo camino por recorrer": "Sabíamos que era una reconstrucción que, por su magnitud, iba a necesitar varios años".

Actualmente hay actuaciones en marcha en diferentes fases, como la reconstrucción de siete kilómetros de alcantarillado, y el Gobierno ha transferido 48,7 millones de euros para "transformar Benetússer durante los próximos años". Sanz subraya que ella, al igual que todos los vecinos, quiere "ver resultados cuanto antes", pero recuerda la magnitud de este proceso.

"Nuestra principal preocupación es que Benetússer esté mejor preparado ante futuras inundaciones", garantiza, y para ello trabajan en un sistema de alerta temprana y exigen solucionar el efecto barrera que suponen las vías del tren para la evacuación de agua.

La primera edil apuesta por mecanismos excepcionales de contratación que sean compatibles "con todas las garantías legales" y, sobre todo, reclama más recursos humanos para los ayuntamientos.

"Hoy Benetússer ya se parece mucho más al pueblo que conocíamos antes de la dana", manifiesta, pero rechaza "trasladar una imagen de normalidad absoluta" porque "hay personas para que la vida nunca volverá a ser igual" y la recuperación emocional continúa.

En Castellar-Oliveral, una de las tres pedanías de València afectadas, su alcaldesa, Sol Verdeguer, recuerda que el primer año fue "especialmente complicado" porque hubo que "recuperar la normalidad", mientras este segundo ha permitido realizar actuaciones "más profundas" con resultados ya "visibles".

Según expone, se ha reasfaltado y renovado el 90% de calles y alumbrado afectado, se han instalado cámaras de vigilancia y se ha impermeabilizado el colegio público, mientras se trabaja en alcantarillado y en canales y acequias. De cara al futuro se prevé construir un tanque de tormentas y una pasarela ciclopeatonal hacia València.

La alcaldesa pedánea pide agilizar trámites con "todas las fórmulas legales", incluida la contratación de emergencia "cuando esté justificada". "Detrás de cada expediente hay personas, familias y necesidades reales. Y eso no podemos olvidarlo", recalca.

Al margen de las obras, subraya que su prioridad es "cuidar de las personas" y por eso se ha mantenido el acompañamiento psicológico y emocional, tanto individual como familiar, así como el refuerzo educativo.

Actualmente ve "más fuerza y más actividad" en la pedanía y destaca que se hayan reanudado sus fiestas y otras actividades que les "identifican como pueblo". "Hoy veo un Castellar-Oliveral que ha recuperado buena parte de su vitalidad, pero que no olvida lo que ha vivido", asevera.