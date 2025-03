Alcaldes de municipios afectados por la dana piden al Gobierno que no les olvide y reducir cargas burocráticas

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios afectados por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han solicitado al Gobierno central que no les olvide y que se reduzcan las cargas burocráticas.

Así se han pronunciado algunos alcaldes en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de mantener un encuentro en Torrent (Valencia) con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la situación de sus localidades tras la riada.

Al respecto, el alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, ha alertado de que los primeros días tras la dana se sintieron "muy desamparados" en cuanto a la ayuda y ha reclamado que no vuelva a pasar.

"No queremos que se olvide la dana. Han pasado casi cinco meses pero nos queda mucho por recuperar. No queremos sentirnos desamparados. Exigimos y pedimos que no se olviden de nosotros porque, si no, nos costará mucho tiempo recuperarnos", ha reclamado.

Por su parte, el alcalde de Algemesí (Valencia), José Javier Sanchis, ha afirmado que la fase a la que se enfrentan ahora, de reconstrucción, es "muy compleja" y, administrativamente, "no está siendo sencilla".

"Las cargas burocráticas en los ayuntamientos siguen siendo inasumibles y las trabas no facilitan que en escasos diez meses se puedan presentar memorias técnicas de obras en plazo y condiciones", ha manifestado.

Así, ha mostrado su deseo en que la reunión con el ministro sea "productiva" para que los vecinos puedan recuperar infraestructuras y las vías públicas "en la mayor brevedad".

Por otro lado, el alcalde de Alaquàs (Valencia), Toni Saura, ha afirmado que "queda mucho por hacer" y ha indicado, en relación con la bajada del nivel de emergencia en localidades de la dana, que la situación "no es la misma" en todos los municipios: "Lo lógico hubiera sido analizar de forma pormenorizada cuál es la situación exacta de cada uno y es posible que algunos tuvieran que continuar en situación de emergencia 2", ha dicho.

Sobre este aspecto, la alcaldesa de Paiporta (Valencia), María Isabel Albalat, ha manifestado que todas las localidades "no están en las mismas circunstancias" y la de Paiporta "sigue siendo de emergencia".

"A Paiporta --ha agregado-- no queremos que nos bajen el nivel de emergencia pero nos afecta poco porque hacemos muchas labores de emergencia con presupuesto propio. Llevamos 15 millones de euros gastados de nuestra propia financiación", ha aseverado.

Por último, el alcalde de Massanassa (Valencia), Paco Comes, ha aseverado que es "normal" que vaya bajando el nivel de emergencia conforme pasa el tiempo: "No es lo mismo los primeros meses de emergencia, que ahora que entramos en reconstrucción y en los municipios empieza a haber cierta normalidad", ha señalado.