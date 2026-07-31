La alcaldesa de Carlet dice que a partir de las 17 del 29O cortaron puente y avisaron a vecinos para subir a pisos altos

Archivo - La protectora Modepan, a 5 de noviembre de 2024, en Carlet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy, se cumple una semana desde que la DANA arrasara la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, hay 211 víctimas mortales y cuantiosos daños mat - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha reseñado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que a partir de las 17 horas del día de la riada cortaron el puente y avisaron por megafonía a los vecinos para que subieran a los pisos altos ante la situación que atravesaban.

Sáez se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo ha explicado que el día de la dana recibió una llamada de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, sobre las 12.30 horas, para preguntarle cuál era la situación de Carlet, dado que desde las 6 empezó a llover "muchísimo".

Seguidamente, la alcaldesa llamó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para preguntarle por los riesgos. Ha comentado que estaba "muy preocupada" porque Carlet estaba entre el barranco de Benimodo y el Magro. "El barranco estuvo a punto de desbordar. En ese momento el Magro estaba bien", ha dicho.

Polo le trasladó que el caudal, en ese momento, era bajo pero que estaba lloviendo mucho "aguas arriba", por lo que "había que hacer seguimiento", le comentó. Ella le dijo que estaba preocupada por el barranco de Benimodo.

También por la mañana, ha añadido, los bomberos "ya tuvieron que actuar" para trasladar a un matrimonio mayo. Y hubo un desaparecido en el término de L'Alcúdia. En esos momentos, ha insistido, su "máxima" preocupación era el barranco porque estaba muy cerca de la población.

Por la tarde, sobre las 17 horas, la jefe de la Policía le comentó que iban a desaguar Forata y se fue a la zona deportiva porque ya se veía desbordar el río, ha dicho. Volvió a llamar a Polo para saber cuánta agua iba y éste le trasladó que el pantano iba a desaguar y les iba a llegar "muchísima más agua".

Entonces avisó al Cecopal para que pusiera impedimentos en el municipio --sacos de arena y plásticos-- y se alertó a la gente para que subiera a las plantas altas. Fue la Policía la que iba a avisando por megáfonos. También tomó la decisión de cortar el puento. Todo esto lo contó en À Punt a las 18.35 horas.

Esto ocurrió, ha afirmado, antes de que les llegara un fax con la alerta del riesgo de Forata. La alcaldesa ha explicado que Carlet es zona de riesgo 2 y que venían que se desbordaba el río por un sitio "que no era normal". El polideportivo se empezó a inundar y la zona industrial, no.