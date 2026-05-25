La alcaldesa de Torrent avisó a Mompó a las 18 horas del 29-O de que el barranco estaba en situación "extraordinaria"

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VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcalesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ha informado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que a las 18 horas de ese día llamó al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, para advertirle de que el barranco estaba en una situación "extraordinaria". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

La primera edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

La testigo ha explicado que sobre las 10 horas del día 29 llegó la alerta roja, "igual para todos", ha puntualizado. "Nunca había visto una alerta roja y decidimos reunirnos para tomar decisiones", ha explicado. Tras ella, acordaron no solo trasladar la alarma a la población, sino también suspender actividades lectivas y deportivas.

Entonces, empezaron a llamar todos los centros educativos a los que pedían que cuando terminase la actividad lectiva de la mañana, suspendieran las clases. También les comentaron que abrieran la posibilidad a que aquéllos padres que pudieran ir antes a por sus hijos, lo hicieran.

La siguiente preocupación, según ha dicho, era ver cómo estaba el barranco de l'Horteta. Cuando llegaron por la tarde, sobre las 18 horas, estaba "completamente desbocado". "La pasarela no existía, había unas olas...", ha descrito. Y pidieron a la Policía Local que separase esa zona.

Posteriormente acudieron a la zona del pantano, donde había agentes de la Policía Nacional, y los efectivos les advirtieron le que habían conseguido rescatar a una persona pero había otra mayor que se había quedado allí. Esto sería sobre las 19 horas.

En esta situación, pasadas las 18 horas, decidió llamar a Mompó como presidente provincial para avisarle de la situación, aunque desconocía que estaba en el Cecopi, ha manifestado. "Le llamé para decirle que el barranco estaba en una situación extraordinaria", ha señalado.

Una hora más tarde también llamó a Argüeso para indicarle que la zona en la que estaba también estaba inundada y que creía que había una víctima, en una urbanización. Hasta ese momento no había hablado con él y con Pradas no llegó a hacerlo. "La idea de llamar a Argüeso fue por ser el segundo de Emergencias. No sabía que había Cecopi", ha dicho.