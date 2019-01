Alcaraz destaca que GVA Oberta supera el millón de visitas y que las políticas de transparencia "tienen que quedarse"

Publicado 28/01/2019 14:59:07 CET

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha hecho un balance "positivo" del funcionamiento del portal de transparencia de la Generalitat 'GVA Oberta', que en su tercer aniversario suma 1.213.484 visitas, y ha defendido, sobre la perdurabilidad del departamento que dirige, que se está "haciendo cosas que tienen que quedarse" en la próxima legislatura. "Lo importante no es el nombre sino las políticas y las políticas, mientras gobierne la izquierda, estarán", ha remarcado.

Así lo ha manifestado este lunes durante una rueda de prensa para exponer el balance del portal en sus tres años de trayectoria y las últimas novedades que ofrecerá está herramienta. Junto al conseller, ha participado en el acto la directora general de Transparencia y Participación, Aitana Mas.

Alcaraz ha remarcado que 'GVA Oberta' es "la columna vertebral de la política de transparencia que se había prometido y que ha cumplido el Gobierno del Botànic" ido creciendo y continúa creciendo en contenidos nuevos cada día", hasta convertirse en un portal que va "mucho más allá de lo que obliga la ley" y situar la Comunitat como la "más transparente de España" en el ranking de la plataforma Dyntra, como primera región en el ranking de transparencia de esta entidad en 2019, con un 88,83% de cumplimiento de los diferentes indicadores valorados gracias al portal GVA Oberta".

Preguntado por si la Conselleria de Transparencia "vino para quedarse", ha indicado que el PP "siempre decía que era una cosa para perseguirlos" y que "siempre ha dicho que no sirve", pero "nunca dirá 'si el PP gobierna no habrá Conselleria de Transparencia'". "El PP no está para hacer esas cosas", ha apuntado, antes de agregar: "A ver si tenemos que volver a la época de los Blasco".

"Estamos haciendo cosas que tienen que quedarse", ha defendido, antes de recalcar que "tiene sentido que haya una conselleria que se preocupe por liderar la transversalidad en estas materias". Además, ha destacado que precisamente al haberse creado una conselleria, "hay control parlamentario" en este ámbito.

La Conselleria de Transparencia "se llamará de una manera o de otra, tendrá más competencias o menos, eso es en función de muchas cosas, cada gobierno es un mundo, pero las competencias que hemos instaurado han llegado para quedarse" y "mientras gobierne la izquierda se quedarán", ha defendido.

CASI 4 MILLONES DE PÁGINAS VISITADAS

El portal de transparencia ha sumado 3.931.557 páginas vistas desde su creación en 2016 y el 77% se corresponden a consultas desde ordenadores. La web ha recibido una media de 33.100 visitas mensuales. Un total de 343.979 usuarios accedieron al portal, más de 100.000 más que en 2016 (241.580 usuarios).

El año pasado, sus sección más visitada fue la 'Agenda Alt Cárrec', seguida del organigrama del Consell y las retribuciones de los empleados públicos. Durante los años anteriores, la ficha de los altos cargos fue una de las "prioridades" en las visitas al portal, por lo que lidera la lista de las páginas más consultadas durante estos tres años.

Desde la Conselleria, también han destacado las visitas a recursos como la Caixa Fixa, que se puso en marcha en 2017 con datos también de anteriores gobiernos; las cuentas abiertas, con los movimientos contables de la administración a tiempo real, o el visor de los presupuestos.

En las próximas semanas se pondrá en marcha el acceso público a la Aplicación de Modelos de Publicidad Institucional (AMPI), una nueva herramienta para consultar los gastos en publicidad institucional, similar al buscador de subvenciones, y otra apartado, 'GVAGip' para automatizar las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.

"YA SOMOS COMO DINAMARCA"

El conseller ha destacado que 'GVA Oberta' es una "herramienta vertebral" para la transparencia en el seno de la administración, aunque ha remarcado que "hay otras" y "no se trata de reducir la transparencia al portal". "La transparencia hay que desdramatizarla" porque la Comunitat "se ha estabilizado radicalmente" y "ya no está continuamente agitada por casos de corrupción".

Ha puntualizado que "si hay un malo va a mentir" y, por tanto, la información relativa a una irregularidad no la aportará al portal. No obstante, 'GVA Oberta' ha dificultado estás actividades, "se ha acabado con los regalos lujosos" y ha servido para "modernizar la administración" al facilitar la "accesibilidad para el propio funcionario". "Estamos tan avanzados como cualquier lugar en la sociedad europea", ha asegurado, antes de celebrar: "Ya somos como Dinamarca".

Además, ha explicado que de cara a la próxima legislatura hay "unidades en cada conselleria" que se pretenden "reforzar", así como promover el conocimiento sobre esta herramienta, "probablemente" con iniciativas en centros escolares para que los jóvenes aprendan a utilizar el portal y "entiendan que es normal que los políticos den cuenta de lo que hacen".