Aldaia rescata casi dos años después de la dana los últimos tres coches atrapados en un garaje

Varias personas sacan uno de los coches destrozados por la dana de octubre de 2024 de un garaje en Aldaia (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de dos años después del paso de la dana de octubre de 2024 sus efectos son todavía palpables en algunas de las localidades afectadas. Un ejemplo es Aldaia, donde este viernes, 21 meses después de la trágica barrancada, se han podido extraer tres coches que se quedaron atrapados aquella noche.

Operarios y agentes de la Policía Local han acudido a primera hora de la mañana al garaje, ubicado de la calle Adolfo Sáez del municipio para participar en las labores de extracción de los vehículos. Han sido 640 días de espera de los vecinos.

El alcalde de la localidad, Guillermo Luján, quien se ha desplazado hasta el lugar e, incluso ha ayudado a empujar algunos de los coches, ha declarado a los medios que el retraso en sacar estos turismos se debe a "un conjunto de problemas", pero en este caso, lo que más esfuerzo supuso fue "el montacargas y el colapso que hay en el sector de los ascensores".

"Aún hay ascensores sin funcionar, tanto privados como públicos. Por lo tanto, también es una alerta para todo el mundo de que las poblaciones todavía no se han recuperado plenamente tras la dana. Los municipios, los vecinos y vecinas, los garajes, las plantas bajas, las casas... todavía queda mucho", ha confesado. Luján ha indicado que se trata también de "un grito de ánimo": "Sobre todo, para que no se olviden de nosotros", ha subrayado.

"UNA OBRA EXIGIDA DURANTE 40 AÑOS"

A pocos metros de la calle Adolfo Sáez, donde se encuentra el garaje de los tres coches destrozados por el barro, se encuentra "la zona cero del barranco de la Saleta" que atraviesa Aldaia: "Ahora mismo, desde el ámbito municipal, contamos con un Plan de Choque que minimice el impacto" en el caso de que se produzca un nuevo desbordamiento durante fuertes períodos de lluvia.

De este modo, ha compartido que las acciones permitirán que el agua discurra y se dirija hacia las afueras del municipio para que la canalización subterránea conecte con "una obra reclamada y exigida durante 40 años", ha remarcado.

Así, el sistema de tuberías "recogerá la zona urbana mediante actuaciones aguas arriba". "Todo ello permitirá que Aldaia empiece a tener cierta tranquilidad", ha dicho el primer edil, quien, sin embargo, ha apuntado que, de momento, "las obras no están ejecutadas de forma completa".

Al mismo tiempo, ha afirmado que se trata de "los últimos vehículos sacados, pero no de los últimos ascensores" y ha añadido que hay "20 obras que aún no se han podido empezar".

Por lo tanto, ha señalado que "aún queda mucho camino para la recuperación": "Es importante que la ciudadanía y, en general, toda España pueda estar presente". Asimismo, ha realzado "la atención y la necesidad de buscar la manera de agilizar los procedimientos para que la salida de la dana sea lo antes posible".

Por último, Guillermo Luján ha constatado que "inicialmente, había 130 comunidades de vecinos afectadas en subterráneos, y el volumen de garajes con montacargas englobaba sobre todo a tres". El elevador ha relantizado el proceso y "ha impedido llevar a cabo la acción antes de la fecha de hoy": "640 días después, los coches por fin han salido de aquí", ha concluido el alcalde.

"CERRAR UN CAPÍTULO"

Reme Pallardó es una de las propietarias de los coches dañados durante la dana que ha decidido compartir su testimonio: "Este día, este momento concreto, representa poner fin a un período muy largo durante el que no podíamos utilizar el garaje". La vecina se encontraba en casa cuando ocurrió la riada, perdió dos coches familiares, pero ha recalcado que, "por suerte", no sufrió pérdidas personales.

"Es injusto compararlo con un duelo", pero, al mismo tiempo, "significa cerrar un capítulo". A pesar de haber tardado casi dos años en sacar los coches, para Reme, "lo más importante es que no vuelva a ocurrir y que se puedan implantar medidas" para asegurarse de ello.

Por su parte, el presidente del garaje, Paco Gómez, a quien se le ha preguntado por qué no se hizo antes, ha expuesto que "es un procedimiento complejo": "Debemos comprender que la dana ha afectado a muchísimos territorios, garajes y fincas. El tema de los ascensores y sobre todo, la plataforma del montacargas, es difícil de arreglar".

"Tuvimos mucha ayuda del ejército, los bomberos, los vecinos y de la gente voluntaria que vino. Ahora está todo limpio, pero aquí, lo esencial para empezar a trabajar era la plataforma". El presidente ha detallado que "los materiales del ascensor y muchos de sus accesorios se habían estropeado y por lo tanto, no se había podido iniciar el trabajo hasta que llegaran los nuevos".

Por último, el vecino también ha recordado lo que significó para él haber revivido el 29 de octubre de 2024: "Cuando sacamos todo los recuerdos y materiales dañados del trastero, fue doloroso. Y ahora, ver a la gente sacando fotos de sus coches remueve todo lo que pasó".