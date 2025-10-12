Aldaia (Valencia) aconseja a personas mayores o con movilidad reducida estar en la parte alta de su vivienda ante lluvia

Dos personas miran el túnel de al lado del barranco de La Saleta cortado al paso por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) ha recomendado a las personas mayores o con movilidad reducida que vivan en plantas bajas que se mantengan en la parte más alta de la vivienda ante las fuertes lluvias de la dana Alice.

Así lo ha manifestado el consistorio del municipio valenciano, sobre las 23.47 horas de este sábado, en una publicación en sus redes sociales.

Igualmente, ha aconsejado a las personas que vivan en las zonas limítrofes del barranco de la Saleta que retiren sus vehículos.