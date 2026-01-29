Aldi abrirá cinco nuevos supermercados en la Comunitat en 2026

Archivo - ALDI refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con un 40% más de tiendas en cinco años y dos centros logísticos - ALDI - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aldi seguirá creciendo en la Comunitat Valenciana en 2026 y prevé la apertura de cinco nuevos supermercados en la región. Este crecimiento forma parte del plan previsto este año en España, que contempla 40 nuevas aperturas en todo el país, según ha informado la entidad en un comunicado.

Aldi cuenta con 78 supermercados en la autonomía que suman más de 89.100 m2 de sala de ventas, además de dos plataformas logísticas, en Sagunt y San Isidro. Durante 2025, la cadena amplió su presencia en la región con dos nuevos supermercados, en el barrio Vara de Quart de València y en el municipio alicantino de Finestrat.

En general, dentro de sus planes de expansión, Aldi impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas. Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y la Región de Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados en el País Vasco y Cantabria.

En los supermercados predominan los productos de marca propia de Aldi, que representan nueve de cada 10 productos. Además, se asegura el compromiso con el producto fresco de origen nacional.

Entre enero y noviembre de 2025, la compañía redujo el precio de más de 930 productos en todos sus supermercados en España y se activaron ofertas y promociones semanales contribuyendo a facilitar el ahorro de las familias en su compra semanal.