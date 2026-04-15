'Alé', la campaña para visibilizar a las artes escénicas "que se han quitado el barro" tras la dana

Proyecto Alé - PROYECTO ALÉ

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Alé' es el nombre que se le ha dado a la campaña de visibilización de compañías, empresas y grupos artísticos que estuvieron afectados por la dana, que impulsa la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) para este año 2026 y que se presentará el próximo mes de junio.

La intención del proyecto es crear un directorio que sea un catálogo de la treintena de empresas y compañías que fueron afectadas de pleno para comunicar, en primer lugar, que se han levantado, se han recuperado y están creando nuevos proyectos y en segundo lugar, ser una "plataforma que amplíe los horizontes laborales de estas agrupaciones para impulsar su recuperación completa".

La ORC es una herramienta que se creó después del desastre de la dana con la financiación del Ministerio de Cultura, que implica a 17 asociaciones del sector de las artes escénicas y que gestiona Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura, explica la administración central en un comunicado.

El objetivo de la oficina --que el año pasado dio apoyo a la tramitación de ayudas, elaboró un informe para estimar los daños del sector de las artes escénicas y proporcionó acompañamiento psicológico a las personas afectadas-- es el de ayudar al sector afectado por la catástrofe y también dar impulso y dinamizar la continuidad del trabajo de las artes escénicas a las zonas afectadas por la dana. El gremio es diverso y con necesidades variadas.

"Es un sector "que se levantó después de sufrir el golpe de la dana y que se ha quitado todo el barro de encima para continuar interpretando, contando, danzando, tocando". Ahora queda visibilizar sus trabajos", subrayan.

'Alé' quiere, a través del directorio que se prepara y que se concretará en una página web, promocionar en los circuitos culturales autonómicos y nacionales los proyectos de estas empresas y mejorar así los escenarios laborales del sector.

Son muchas empresas afectadas de diferente manera, más de cien compañías perdieron programación o disminuyó su trabajo como consecuencia de la catástrofe, pero la ORC ha seleccionado las compañías y organizaciones que estuvieron directamente golpeadas. Son casos de personas que vieron sus locales afectados, sus materiales anegados y sus sedes totalmente asoladas.

El proyecto 'Alé' lo integran una treintena de empresas y compañías de seis comarcas: València ciudad; l'Horta Sud; la Ribera; la Hoya de Buñol, Utiel y Camp de Túria.

La iniciativa quiere presentar no solo los proyectos, sino también a las personas que les dan forma. Alé quiere dar todas las herramientas para que el mundo conozca sus propuestas.