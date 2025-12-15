Alejandro Escribano, arquitecto: "En la dana fallaron las obras que no estaban y la alerta a la población"

El arquitecto Alejandro Escribano en la comisión de Investigación de la dana en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto urbanista Alejandro Escribano ha criticado este lunes, en la comisión de Les Corts que investiga las causas de la dana, que no se ejecutase durante años el proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el cauce del Turia.

En su opinión, el 29 de octubre de 2024 "las dos cosas fallaron: las obras que tenían que haber estado no estaban y la alerta a la población se tenía que haber hecho antes".

Escribano ha comparecido este lunes en la comisión de Les Corts que investiga las causas de la dana del 29 de octubre, donde ha explicado que, aunque interviene en calidad de experto, él también es familiar de una de las víctimas mortales de la riada. "Si la vía verde hubiese estado hecha, mi sobrina estaría viva", ha señalado, aunque posteriormente ha añadido que también "estaría viva si hubiera recibido" antes el mensaje ES-Alert.

El arquitecto ha respondido durante la sesión a los diputados de los grupos parlamentarios, que han preguntado por los motivos por los que cree que no se han ejecutado las obras hidráulicas, si la Ley de l'Horta resultaba un impedimento para ello y qué cree que hubiera pasado de contar con las infraestructuras.

Así, ha expuesto que la Horta Sud ha vivido históricamente 68 inundaciones, las más graves desde 2007, y ha afirmado que el cambio climático es un "factor decisivo" en estos fenómenos.

La ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001 ya preveía en su anexo una serie de obras que debían realizarse, entre ellas estas canalizaciones, ha indicado. Además, ha explicado que en 2007 una directiva europea que obliga a los estados a hacer una serie de planes de gestión de riesgos de inundación. La normativa se traspuso en 2010 y se redactaron proyectos como la canalización de la vía verde Poyo-Turia.

"Yo he llegado a oír que de todas maneras la vía verde no iba a resolver la inundación", ha criticado, y ha expuesto que la vía verde hubiera podido absorber 1.500 metros cúbicos por segundo de los aproximadamente 2.500 que llegaron. "No hace falta ser un experto para entender que la diferencia entre dos metros de agua y un metro de agua es la diferencia entre vivir o morir, es la diferencia entre acabar en una tintorería limpiando la ropa o acabar en un tanatorio", ha subrayado.

Además, ha señalado que "la bajada de nivel probablemente hubiera sido suficiente para que una persona joven, atlética" como su sobrina hubiera sobrevivida, "porque no es lo mismo tener un metro y medio o dos metros de agua que tener un metro de agua".

Respecto a por qué no se realizaron las obras, ha señalado que el motivo es que "no se han dotado presupuestariamente y porque se han aducido cuestiones de retrasos en las evaluaciones ambientales".

LEY DE L'HORTA

En este punto, ha expuesto que la Ley de l'Horta "obliga a evitar la fragmentación y degradación de los elementos que componen la huerta" y, en general, establece unas condiciones que "son imposibles de cumplir cuando se trata de hacer un cauce en su parte baja de entre 30 y 40 metros de anchura, y en su coronación, de unos 80 metros".

"Es absolutamente impensable que un recurso contra un proyecto que vaya de forma tan en contra lo que dice la ley, hubiera podido salir indemne de un tribunal", ha comentado. Asimismo, ha añadido que el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización que desarrolla la Ley de la Huerta también es "imposible de cumplir".

"Yo creo que lo que pasó es sencillamente que el Plan de Acción Territorial de la Huerta olvidó voluntariamente, y no me cabe ninguna duda de eso, es decir, sabían perfectamente quienes hicieron el Plan de la Huerta que había infraestructuras hidráulicas y pensaron que era mejor usar mecanismos de minimización de riesgo como áreas inundables, como bosques de ribera y otras cosas", que a su juicio no pueden evitar la inundación del 29-O, ha lamentado.

Además, ha recalcado que "tenemos un problema de ordenación del territorio" y que "si hubiera una planificación del área metropolitana como debiera haberla, como la pedimos ya en los años 80 cuando dirigí el Plan General de Valencia, habrían estado previstos estos cauces".

Respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha señalado que "es lógico pensar que cualquier técnico que sabe de encauzamientos, de caudales y de lluvias, de cálculo, que analiza los estados, debería pensar que todo ese agua debiera salir por algún sitio".

Sobre qué se debe hacer a partir de ahora, ha asegurado que "el nuevo Patricova debe hacer dos cosas. Por un lado tiene que analizar, cuáles son los fecetos con esta lluvia que ahora sabemos que se puede producir y tiene que analizar cómo será el territorio si se ejecutan las medidas de protección que deben hacerse". Ha defendido "medidas de contención en curso alto, porque tan importante es tener un canal en la parte baja como evitar que llegue mucha agua en poco tiempo a esos canales de abajo".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Entre las intervenciones de los grupos, Toni Gaspar (PSPV) ha apostado por "adaptar la legislación a una cosa que existe" que es el cambio climático y por implementar más medidas en las leyes relativas a la edificabilidad. Por otro lado, ha considerado "lamentable" saber ahora gracias a la instrucción judicial que "a primera hora de la mañana --del 29O-- los responsables de tomar decisiones apuntaban 'barranco del Poyo' porque sabían que por ahí vendría el peligro".

De su lado, Jesús Pla (Compromís) ha lamentado estar "en bucle" sobre el tema de las infraestructuras hidráulicas aunque ha recalcado que la "constante" ha sido una "deficiencia" en las inversiones por parte del Estado en la Comunitat Valenciana, una circunstancia que se repite "desde hace décadas", pese a que han pasado gobiernos de diferente signo político.

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha sostenido que esta tragedia "no tendría que haber pasado" y ha criticado que un año después "no se hace nada de lo que se tendría que haber hecho", al tiempo que ha acusado a la izquierda de "montar un relato", ha cargado contra la Ley de la Huerta y ha subrayado la necesidad de construir presas.

Y Joserra González de Zárate (PP) ha lamentado que durante "mucho tiempo" se haya "priorizado el tema económico para no salvar vidas humanas", por lo que ha preguntado al experto si las obras estructurales "podían haber salvado vidas". También ha pedido "sentido común" y ha denunciado que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "lo sabían y tenían que avisar mucho antes y no lo hicieron".

PROFESIONALIZAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Por último, en su último turno de intervención, Alejandro Escribano ha asegurado que "seguro" que la falta de información el día de la dana fue una causa de las víctimas, aunque ha matizado que, si "se hubiera recibido la información a tiempo", personas como su sobrina estarían vivas, puesto que un sistema de alerta es "fundamental". Dicho esto, ha abogado por profesionalizar la respuesta ante emergencias y ha asegurado que al frente del Cecopi "tendría que haber habido algún profesional".

A su juicio, "no deben haber políticos al frente de organismos vidas humanas", y ejemplo de ello es la gestión del incendio de la catedral de Notre Dame, al tiempo que se ha preguntado "cómo es posible que la Comunitat Valenciana no tenga un sistema de vigilancia de los cauces", cuando este es "el riesgo mayor que como población tenemos". "Está claro que eso falló", ha afirmado.