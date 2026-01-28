La alergóloga Mariana Concepción Castells Guitart, nueva doctora 'honoris causa' por la UMH

Archivo - La alergóloga Mariana Concepción Castells Guitart (i) este miércoles en la UMH - UMH - Archivo

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha investido este miércoles como doctora 'honoris causa' a la alergóloga y "pionera en desensibilización farmacológica" Mariana Concepción Castells Guitart. El padrino ha sido el profesor emérito de Medicina Francisco Javier Fernández Sánchez.

Durante la ceremonia, también han sido investidos 89 nuevos doctores y se han entregado 13 premios extraordinarios de doctorado. Asimismo, el acto ha contado con la actuación de la Camerata Numen, según un comunicado de la institución académica.

La cita la ha presidido el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez; el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez; el vicerrector adjunto de Investigación para la Gestión de la Investigación de la Universidad, José María Azorín Poveda; la secretaria Autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez Martín, y la secretaria general de la UMH, Mercedes Sánchez Castillo.

Mariana Concepción Castells también ha inaugurado en el Jardín de los Honoris del campus de Elche de la UMH un árbol con su nombre. En concreto, la nueva doctora 'honoris causa' ha elegido una palmera datilera ('Phoenix dactylifera').

El Jardín de los Honoris está ubicado en los alrededores del edificio Rectorado y Consejo Social y su objetivo es "preservar y ofrecer un reconocimiento" a los diferentes 'honoris causa investidos por la UMH.

Esta iniciativa arrancó hace varios años y en ella cada uno de los 'honoris causa' investidos elige un ejemplar que es plantado junto a sus carteles informativos con el nombre del 'honoris', nombre común y nombre específico del ejemplar, así como un código QR con más información específica del árbol plantado.

La UMH ha añadido que el Jardín de los Honoris cuenta con árboles de diferente tipología como palmeras, olivos, granados, algarrobos, pinos, olmos, chopos, laurel, encinas, robles, madroños y otras especies menos conocidas como el árbol de Judas, árbol de coral, cedros, ginkgos, cinamomo o catalpa. Además, cuenta con una higuera, dedicada a Miguel Hernández.

TRAYECTORIA

Desde la década de 1990, Castells Guitart es investigadora y profesora en la Escuela de Medicina de Harvard (Estados Unidos), donde dirige el Centro de Desensibilización e Hipersensibilidad a Medicamentos y el Centro de Mastocitosis del Hospital Brigham y de Mujeres.

"Su trabajo ha transformado la forma en que la medicina aborda las alergias a fármacos, especialmente en pacientes oncológicos", subraya la UMH, que ha apuntado que Castells Guitart "ha desarrollado protocolos de desensibilización a medicamentos que hoy se aplican como estándares internacionales, lo que ha permitido que miles de personas continúen con sus tratamientos sin poner en peligro su vida".

Otra de sus líneas de investigación "clave" es la mastocitosis, un tipo de cáncer de sangre poco frecuente que aparece cuando los mastocitos, células inmunitarias implicadas en las alergias, se multiplican y liberan sustancias inflamatorias de forma incontrolada.

"Castells ha establecido nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos para la mastocitosis y ha impulsado ensayos clínicos con inhibidores de tirosina quinasa, una familia de fármacos capaces de frenar esa activación celular anómala", ha sentenciado la UMH.