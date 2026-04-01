Alerta amarilla en Castellón este miércoles por rachas fuertes de viento y cielo despejado en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha advertido de alerta amarilla en la provincia de Castellón por rachas de viento muy fuertes del noroeste.

Así mismo, las temperaturas anotarán cambios ligeros esta jornada, han apuntado la mismas fuentes.

También se espera viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en la mitad septentrional; y viento flojo del noroeste en la mitad meridional por la mañana que aumentará a moderado en el interior de la autonomía y girará a componente sur en el litoral por la tarde.