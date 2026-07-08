Alerta roja por calor en el litoral sur de Valencia y amarilla por tormentas en el interior norte de Castellón

Archivo - Una persona se baña en la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta por temperaturas máximas en nivel rojo en el litoral sur de Valencia; naranja en el interior y litoral norte de Valencia y litoral de Alicante, y amarillo en toda la provincia de Castellón e interior de Alicante.

Además, el interior norte de Castellón está en alerta en nivel amarillo por tormentas, según la última actualización del boletín de fenómenos meteorológicos del 112, emitida a las 21.30 horas de este pasado martes.

Para este miércoles se prevén tormentas por la tarde en el interior de Castellón, con probables rachas muy fuertes. Las temperaturas continuarán significativamente altas, por encima de 38-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, y hasta 42-43 grados en puntos del sur de Valencia y del extremo sur de Alicante, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, la jornada estará marcada por cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y Valencia por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón, que probablemente produzcan rachas muy fuertes de viento y podrían extenderse al resto del interior de Castellón.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso salvo en Castellón, con pocos cambios, y las máximas en ascenso en Alicante, descenso en el litoral norte de Valencia y pocos cambios en el resto. Soplará viento flojo variable, con tendencia por la tarde a sur flojo ocasionalmente moderado en Alicante y este flojo en el resto.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán este miércoles entre 37 y 24 grados tanto en Alicante como en Castelló de la Plana, y entre 35 y 25 grados en València.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con alto riesgo de tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia y posibilidad de que se produzcan en el litoral de Castellón, informa el 112.

OTROS DOS DÍAS CON MUCHO CALOR

Según Aemet, la Comunitat Valenciana afronta otros dos días de "mucho calor", con temperaturas algo más bajas en el litoral por la entrada de brisas más frescas y húmedas que este pasado martes. Ahora bien, con un ambiente más húmedo, las noches serán más cálidas.

El viernes se prevé que desciendan las temperaturas, pero todavía con valores superiores al promedio para estas fechas. Además, es probable que la semana que viene se produzca un nuevo episodio "muy cálido", advierte el organismo estatal.