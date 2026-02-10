Alertas por viento en la Comunitat: nivel naranja en el litoral de Valencia y nivel amarillo en Castellón y Alicante

Archivo - Un hombre anda por el paseo de la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El litoral e interior sur de Valencia se encuentran este martes en alerta naranja por viento mientras que el interior sur de Castellón e interior y litoral norte de Alicante tienen activado el nivel amarillo por las rachas de viento.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada hay que tener mucha atención con el viento, que se irá acelerando a lo largo del día, pudiendo superar los 90 km/h a partir de mediodía.

Así mismo, habrá cielo nuboso y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en puntos del interior. Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un ascenso notable y las máximas también subirán, especialmente en Castellón.