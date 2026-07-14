Alexander Liebreich renueva como director de la Orquesta de València por cinco temporadas más

Imagen de la presentación de la temporada 2026-2027 del Palau de la Música de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director titular de la Orquesta de València, Alexander Liebreich, ostentará durante cinco temporadas más esta responsabilidad tras haberse acordado su renovación en este cargo. Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, durante la presentación de la nueva temporada 2026-2027 del Palau de la Música, que coincide con el 40 aniversario de este recinto cultural.

La primera edil ha asegurado que la renovación de Liebreich "permite seguir desarrollando una identidad propia" y "garantizar estabilidad" y "la continuidad y la proyección internacional de un proyecto artístico que es decisivo para el crecimiento de la Orquesta" de València.

"Te has ganado el cariño" y "el respeto no solo de los músicos, sino de la sociedad valenciana", ha indicado Catalá al director, que también ha participado en la presentación de la próxima temporada del Palau de la Música.

La responsable municipal, que ha agradecido a Alexander Liebreich su trabajo, ha señalado que este auditorio "es el buque insignia", el "catalizador de un ecosistema musical único en el mundo", y ha remarcado que en su corazón "está la Orquesta de València, que es el corazón artístico del Palau de la Música".

María José Catalá ha asegurado que esta "atraviesa un excelente momento y afronta esta temporada con enorme ambición", al tiempo que ha considerado que "en este contexto, es una grandísima noticia para el futuro de la Orquesta de València anunciar la renovación de Alexander Liebreich como director titular y artístico por cinco temporadas más".

La programación del Palau de la Música para la temporada 2026-2027 se desarrollará bajo el lema '40 anys de la millor música' --'40 años de la mejor música-- e incluye 52 conciertos de abono: 45 dentro del abono general, sinfónico, y 7 otros siete en otro dedicado solo al piano. Además, habrá cinco grandes conciertos extraordinarios.