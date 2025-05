Alfafar exige soluciones "urgentes" para los colegios afectados por la dana y convoca una protesta

"No vamos a mirar a otro lado mientras se vulneran los derechos" del alumnado, advierte el alcalde

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) exige actuaciones "de urgencia" para iniciar las obras de los centros educativos arrasados por la dana el pasado 29 de octubre de 2024 y anuncia la convocatoria, el próximo martes 27 de mayo, a partir de las cinco de la tarde, de una marcha para expresar esta reivindicación.

Desde el consistorio recuerdan que el pasado 29 de octubre, las instalaciones del CEIP Orba, del IES 25 de abril y de la Escuela Infantil Pública Rabisancho de Alfafar quedaron "completamente arrasadas debido a las intensas inundaciones que azotaron la localidad".

"La magnitud de los daños ha hecho inviable continuar con la actividad lectiva en los centros, por lo que, desde ese momento, el alumnado ha sido acogido en diferentes instalaciones, en el caso del CEIP Orba están en el CEIP La Fila, el alumnado del Rabisancho se está teniendo que trasladar a un centro en Picassent, a quienes el Ayuntamiento, el CEIP Orba y el Rabisancho agradecen profundamente su colaboración y solidaridad", expresan en un comunicado.

En lo que respecta al CEIP Orba, se prevé la instalación de centros modulares de carácter provisional en una parcela próxima al colegio, que servirán como solución temporal hasta que se complete la reconstrucción definitiva del centro educativo.

Sin embargo, subraya el equipo de gobierno local, "la situación de emergencia requiere respuestas rápidas y concretas por parte de las administraciones competentes".

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha manifestado "con firmeza" la postura del consistorio ante esta situación: "No se trata de si somos alcaldes o no, se trata de que hay veces que en el sitio en el que vives solo puedes hacer lo que es justo y ahora es estar con la comunidad educativa, porque si su voz no es escuchada contarán con la nuestra para amplificarla".

Desde el Ayuntamiento, se hace "un llamamiento a las administraciones responsables para que actúen con urgencia y se inicien las obras de las instalaciones de los tres centros sin demora".

La prioridad, según el alcalde 'popular', es garantizar la seguridad y el derecho a la educación de los niños y niñas afectados. "Desde el respeto, pero también con mucha firmeza, pedimos a quien sea necesario, que deben comenzar la obra de las instalaciones, pero con la misma determinación reclamamos también las soluciones que nuestros niños merecen", ha destacado el primer edil.

El consistorio reafirma su compromiso de acompañar y apoyar a las familias, al profesorado y a todo el alumnado del CEIP Orba, IES 25 de abril y Escuela Infantil Pública Rabisancho en estos momentos difíciles.

"No vamos a mirar a otro lado mientras se vulneran sus derechos ni mientras se retrasan las soluciones que son urgentes y necesarias", advierte el alcalde.

Por todo esto, el próximo martes 27 de mayo, a las 17:00 h, se ha convocado una marcha desde la Calle Algemesí con Avenida Mediterráneo para reclamar soluciones para el CEIP Orba.

RESPUESTA CLARA Y EFECTIVA

"Desde Alfafar, se continúa exigiendo una respuesta clara y efectiva por parte de las administraciones responsables para que la reconstrucción del CEIP Orba, el IES 25 de abril y la Escuela Infantil Pública Rabisancho sea una realidad lo antes posible", remarcan.

"La comunidad educativa y el Ayuntamiento seguirán trabajando unidos para garantizar que los derechos de los niños y niñas de la localidad sean respetados y protegidos en todo momento", concluyen.