Alfafar exige "soluciones urgentes" para el paso a nivel y critica la "alarmante frecuencia" de las averías

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) ha exigido "soluciones urgentes ante la crisis de seguridad en el paso a nivel" y el" riesgo hídrico" de las vías, ha anunciado que analiza vías jurídicas para que Adif asuma el coste de los operativos policiales que se organizan ante los incidentes que provoca y ha avanzado que está coordinando una estrategia común con el consistorio de València para exigir el soterramiento tras la dana.

Así, el consistorio, en un comunicado, ha manifestado su "profunda preocupación y malestar" ante la "alarmante frecuencia" de las averías en el paso a nivel del municipio. En la mañana de este viernes se ha registrado una nueva incidencia debido a un fallo en el sistema de sonido de las vallas de seguridad, "sumándose a una serie de fallos que ya son prácticamente semanales".

La saturación de tráfico rodado y ferroviario, denuncian, ha convertido el paso a nivel en "un punto crítico". La frecuencia de las barreras (bajadas unos tres minutos cada vez) "provoca que los conductores, ante la espera, apuren el paso, ocasionando roces y roturas constantes en la infraestructura". Cada una de estas averías requiere la presencia de cuatro agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

Esta situación, indican, provoca un "desajuste inasumible" en los recursos municipales. Además, los efectivos deben cubrir una infraestructura que "no es competencia municipal", y también se sobrecarga de la plantilla. En este punto, el consistorio apunta que los recursos no son ilimitados y la gestión de estas averías recurrentes está mermando la capacidad organizativa del cuerpo.

El Ayuntamiento denuncia que, en el entorno ferroviario, no se cumple ninguna medida de control sonoro, plan acústico o normativa de accesibilidad universal. Ante este "incumplimiento sistemático", el consistorio ha llevado el caso a los juzgados, "donde se espera una resolución que obligue a ADIF a ejecutar el soterramiento definitivo".

Así las cosas, Alfafar analiza vías jurídicas para que ADIF asuma el coste de los operativos policiales y, además, coordina una estrategia común con València para exigir el soterramiento tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La seguridad no solo se ve comprometida por el tráfico, ya que la historia del municipio, subrayan, está marcada por la tragedia de casi 80 fallecidos en estas vías. Además, los efectos de la reciente dana han demostrado que los muros ferroviarios actúan también como barreras para el agua.

VÍAS JURÍDICAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Alfafar está trabajando en dos líneas de acción: analizando, por una parte, las vías jurídicas para que Adif asuma el coste económico de los dispositivos policiales que el Ayuntamiento se ve obligado a desplegar por las averías y la vigilancia de pasos subterráneos; implantando, por otra, un "frente común" por el soterramiento.

Según asegura el consistorio, la alcaldesa de València, María José Catalá, y sus servicios jurídicos "se han sumado a las alegaciones de Alfafar para coordinar una estrategia conjunta frente a Adif y, si fuera necesario, visitar el Ministerio de Transportes para trasladar esta problemática".

"Alfafar no permitirá que, en pleno siglo XXI, un paso de nivel así en medio de una población poniendo en peligro la vida y los recursos del vecindario", ha afirmado el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara.