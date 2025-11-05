Alfredo Llorens creará las tres primeras esculturas de la ruta de personajes literarios y cinematográficos de València

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha anunciado que Alfredo Llorens es el ganador del concurso artístico, con intervención de jurado, para la ejecución de las tres primeras esculturas de la ruta de personajes literarios y cinematográficos de la ciudad.

Tras imponerse al resto de finalistas, será el reconocido escultor el encargado de llevar al espacio urbano a los personajes de la novela 'Arroz y Tartana' (1894), de Vicente Blasco Ibáñez, y del film 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' (2003), de Javier Fesser.

La previsión es que las citadas obras puedan ser admiradas a partir del año que viene en su contexto original: en la plaza del Mercat y en las inmediaciones de la calle de Dalt, respectivamente, ha detallado el consistorio en un comunicado.

"Desde el actual gobierno municipal, queremos reivindicar a los personajes más emblemáticos de la literatura y del séptimo arte vinculados con València, así como rendir homenaje a los autores que los alumbraron y que han contribuido, con sus obras, a popularizar nuestra ciudad en el imaginario colectivo", ha declarado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Con esta iniciativa, buscamos, además, fomentar decididamente la creación artística y la participación de los artistas en la revalorización de nuestro patrimonio cultural, así como convertir nuestra ciudad en un auténtico museo al aire libre, donde el arte salga al encuentro de vecinos y visitantes", ha añadido.

LA PROPUESTA GANADORA

En su propuesta, Alfredo Llorens representa al niño aragonés tal y como aparece descrito en 'Arroz y tartana': ataviado con "un traje de pana deslustrado en costuras y rodilleras y el pañuelo anudado a las sienes con una estrecha cinta". Se le añadiría únicamente una manta morellana o similar, usadas de modo parecido en la indumentaria aragonesa, para enriquecer ornamentalmente al personaje. El calzado aportaría otro guiño a la indumentaria tradicional valenciana, mediante la representación de aquellas típicas 'espardenyes de veta negra' que, siempre con los meñiques por fuera, usaban los labriegos valencianos.

Se trata de una figura de cándida inocencia, en la que el escultor traslada toda la expresividad a un rostro infantil que mira confiado hacia el señuelo de su engaño.

En el lado opuesto, Doña Manuela, personifica la más absoluta frivolidad. Para su representación, Alfredo Llorens se remite a la descripción del personaje que da inicio a la citada novela: "envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero al puño y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla", si bien prescindiendo de la mantilla para poder lucir el rostro de la protagonista.

Frente a la adaptación cinematográfica, se apuesta por dotar a la escultura de un rostro propio, basado en los retratos de damas que pueblan la escultura del siglo XIX, con reminiscencias prerrafaelistas e incluso clásicas, imprimiéndole unos rasgos mediterráneos, propios de una matrona romana o de una heroína de tragedia griega.

Por último, Llorens plantea para el grupo escultórico de Mortadelo y Filemón una situación ficticia, una escena que, evitando ser una mera copia en 3D de un fotograma, pueda recoger los aspectos más generales de la película y del carácter de los protagonistas, interpretados por los actores Benito Pocino y Pepe Viyuela.

Aunque en el film es Filemón quien usa su célebre 'zapatófono', en la composición es Mortadelo quien lo emplea, quedando así al descubierto los seis dedos del pie que identifican a Filemón como hijo del tirano Calimero.

Mientras Mortadelo parece contar al Súper que la situación está controlada, un maltrecho Filemón se apoya en él, con el pelo alborotado y con el rostro y el pecho ennegrecidos por una explosión. Este último sujeta en su mano el Santo Grial, tal y como aparece en la película, en forma de un trofeo barato, tomado de la estantería del malvado Calimero.

FIDELIDAD E INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO

El jurado destaca en su fallo, de carácter inapelable, "la elevada calidad técnica de la propuesta ganadora, perceptible en la destreza en el diseño, y su alta factibilidad de ejecución, reflejando un dominio claro de los principios técnicos y estéticos que el proyecto requiere.

Asimismo, la propuesta demuestra una "notable fidelidad" tanto a la obra literaria de Blasco Ibáñez como a los protagonistas cinematográficos de Mortadelo y Filemón, al lograr "captar la psicología de los personajes más allá del mero gesto".

Además, el artista ha mostrado una comprensión plena de la necesidad de integración en el espacio urbano, con "un análisis minucioso de su implantación y de la relación de las esculturas con el entorno", destaca el jurado.

Han sido miembros del jurado la jefa del Servicio de Patrimonio Histórico, Marta García Pastor, por delegación del edil de Acción Cultural; la directora del Museu de la Ciutat, Marta López Ricarte; el director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel; la experta de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), Laura Silvestre García; el autor del estudio de la ruta literaria, Francisco López Porcal; el autor del estudio de la ruta cinematográfica, Carlos Aimeur Urios; y el jefe de la Sección de Museos y Monumentos, Javier Martí Oltra, que ha actuado, con voz, pero sin voto, como secretario del jurado por delegación del secretario general y del Pleno.

En las próximas fechas, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico formalizará con el artista ganador el contrato para la concepción, la ejecución y para la instalación de las tres esculturas seleccionadas para esta primera convocatoria, con un presupuesto total máximo de 145.000 euros (impuestos incluidos): 65.000 euros para el grupo escultórico de la ruta cinematográfica (Mortadelo y Filemón) y 80.000 euros para los dos personajes literarios de 'Arroz y tartana': el niño aragonés y Doña Manuela (40.000 euros por escultura).

En dicho contrato, se establecerá un calendario de producción, supervisado por el Ayuntamiento de València, para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra.

ALFREDO LLORENS

Doctor en Arte, Alfredo Llorens es profesor en el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de València, compaginando la docencia con su desempeño como escultor profesional. A nivel laboral, ha ejercido durante dos décadas como escultor para la marca Lladró, diseñando y realizando alrededor de un centenar de referencias.

Es autor, asimismo, de obras figurativas monumentales en bronce como el Monumento al arquitecto Rafael Guastavino, en la plaza de la Reina de València; el Monumento a la Música, en La Vall d'Uixó (Castellón); o el Monumento al historiador Nicolau Primitiu, en Massarrojos (València).

Por último, ha realizado colaboraciones esporádicas como escultor en fallas de la sección especial, así como en el campo de la conservación y la restauración escultórica.