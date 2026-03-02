Alicante abre el CAUS y cierra parques este martes y miércoles por la previsión de fuertes vientos

Medidas preventivas del Ayuntamiento de Alicante por el viento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a activar el protocolo de emergencia por fuertes vientos y ha anunciado la apertura del Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para personas sin hogar desde este lunes por la noche y hasta las 14.00 horas del miércoles. Además, durante el martes y miércoles cerrará los parques y jardines, así como zonas con presencia de árboles monumentales.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las rachas de mayor intensidad, que pueden rozar los 70 kilómetros por hora, se registren entre las 12.00 y las 20.00 horas del martes, detalla el consistorio en un comunicado.

Ante este nuevo episodio de fuertes vientos, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha convocado en la tarde de este lunes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para activar las medidas preventivas, entre las que también figura el cierre del Castillo de Santa Bárbara en cuanto los vientos superen los 38 kilómetros por hora y la prohibición de instalar sombrillas en los veladores y terrazas de hostelería, que sí podrán contar con mesas y sillas en la vía pública.

El Cecopal también ha enviado a todos los colegios las recomendaciones generales de extremar la precaución durante estas jornadas lectivas y se aconseja evitar acercarse a los árboles y retirar todos los elementos de las vallas con el objetivo de impedir el denominado efecto vela.

De momento, ni la Policía Local ni el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han registrado incidentes relacionados con el viento durante la tarde del lunes, en la que la velocidad de las rachas oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora, según detalla el Ayuntamiento.

El Cecopal continúa operativo con carácter preventivo y se ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal en fase de preemergencia y situación de seguimiento de la evolución meteorológica.