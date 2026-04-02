Cultura.- Alicante abre la convocatoria para la segunda edición de las Residencias Creativas Las Cigarreras - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante ha abierto la convocatoria para la segunda edición de las Residencias Creativas Las Cigarreras, un programa de apoyo a la creación contemporánea que, tras su puesta en marcha el pasado año, busca consolidarse como "un espacio clave para la investigación y producción artística" en la ciudad.

La convocatoria seleccionará un total de seis proyectos artísticos que se desarrollarán durante cuatro semanas, entre el 6 de octubre y el 6 de noviembre, con el fin de ofrecer a las personas residentes un entorno de trabajo orientado a "la investigación, la producción y el intercambio con otros agentes culturales". En su primera edición se recibieron 225 propuestas.

Cada residencia contará con una dotación económica de 2.900 euros destinada a honorarios, producción, dietas y desplazamientos, además de espacio de trabajo, recursos técnicos, acompañamiento profesional y alojamiento durante el periodo de estancia, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, el programa tiene como objetivo "fomentar el encuentro entre disciplinas, facilitar el desarrollo de procesos artísticos y fortalecer los vínculos entre creadores, instituciones y el contexto local".

Además, las residencias se conciben como "espacios abiertos a la convivencia, el pensamiento crítico y la experimentación", en diálogo con "el ecosistema cultural de la ciudad", de acuerdo con el Ayuntamiento.

CONVOCATORIA

La convocatoria está dirigida a artistas, investigadores, mediadores y colectivos artísticos mayores de edad que trabajen en el ámbito de la creación contemporánea. Asimismo, dos de las plazas estarán reservadas a personas residentes en la provincia de Alicante, mientras que las restantes estarán abiertas a participantes del ámbito nacional.

El proceso de selección se desarrollará en dos fases: una primera preselección de proyectos y una segunda valoración por parte de un jurado independiente, compuesto por profesionales del ámbito artístico, académico y técnico. Se seleccionarán seis propuestas, además de dos en reserva.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá tras la publicación oficial de la convocatoria en la web municipal y permanecerá activo durante 30 días naturales. Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma www.concual.es, donde se pueden consultar las bases completas y los requisitos de participación.

Como cierre del programa, se celebrará una jornada de apertura de los procesos de trabajo en formato 'open studio', con el fin de compartir los resultados y las líneas de investigación desarrolladas durante las residencias.