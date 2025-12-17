Alicante abre mercadillos en Nochebuena y Nochevieja y los mercados el 23 de diciembre hasta las 17.00 horas

Mercadillo de Teulada - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante abrirá sus cuatro mercadillos los miércoles 24 y 31 de diciembre, cuando se celebran Nochebuena y Nochevieja, respectivamente, en horario de 08.00 a 14.00 horas en Babel, Benalúa, José Manuel Gosálbez-Teulada y Carolinas, al ser festivos sus jueves habituales de aperturas. También se amplía el horario en los cuatro mercados el martes 23 de diciembre hasta las 17.00.

Estas aperturas se realizan con el objetivo de "facilitar las compras y poder atender el incremento de los pedidos de los clientes, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas", según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante toda la campaña de Navidad, los mercados y mercadillos incrementan sus ventas un 30 por ciento. Por ello, el consistorio ha explicado que aboga por estas "aperturas extraordinarias" y horarios, ya que "el comercio de proximidad es la opción preferida para más de la mitad de los compradores alicantinos, que acuden a realizar las compras de forma habitual" en mercados de abastos y mercadillos de la ciudad.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha puesto en valor esta medida, que "ayudará a revitalizar las compras y facilitarlas", al tiempo que ha destacado la "importancia" de comprar en estos espacios y "en el comercio local tradicional de calidad" para "mantenerlo activo y promocionarlo, facilitando que puedan hacer sus compras navideñas", así como ayudar "a los comerciantes a que preparen todos los pedidos de Navidad ampliando horarios".

Asimismo, se amplía el horario de accesos y permanencia de los comerciantes de los cuatro mercados municipales en el interior de estos del 20 al 23 de diciembre, "adaptado a la presencia y necesidad".

ACTIVIDADES

Por otro lado, el consistorio ha recordado que los mercadillos volverán a celebrar en estas fiestas dinamizaciones comerciales y que este año se han organizado actividades para "seguir dinamizando más espacios públicos" llevando el ocio a estos espacios.

Las jornadas previstas con talleres infantiles, pasacalles, animación, zancudos y elfos, en horario de mañana, de 10.30 a 12.30 horas, comienzan este jueves en el mercadillo de Benalúa. Está previsto que se celebren el 20 en Carolinas y en Babel y el 27 en Teulada con talleres de Navidad. En ellos habrá pasacalles musicalizado, un espectáculo itinerante, magia, personajes navideños, talleres y animación.

Para los mercados municipales se han organizado también unas visitas "muy especiales" con Papá Noel y elfos los días 20, 22, 23 y 24 de diciembre. También recibirán la visita de los carteros reales el 3 y 5 de enero "para que los más pequeños lleven las cartas y sus deseos". Todas estas actividades se desarrollarán entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Según López, los mercados y mercadillos significan para los alicantinos "cercanía, calidad y profesionalidad" y estos espacios "se han convertido en punto de encuentro, referencia y excelencia para las compras".

Asimismo, el Ayuntamiento ha detallado que este sábado 20 de diciembre habrá conciertos de Nadales al Carrer con acceso libre y se ofrecerán actuaciones de corales alicantinas de la 'colla' de San Blas en el mercado de Teulada.