Alicante acude por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, para seguir captando rodajes

ALICANTE 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alicante Film Office, la oficina de captación y apoyo a los rodajes cinematográficos del Ayuntamiento de Alicante, acude este año por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, que se celebra este lunes y martes en Londres, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La oficina de captación de rodajes, dependiente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, acude a Londres bajo el paraguas de Ciudad de la Luz junto al resto de film office de la Comunitat Valenciana, y contará con el apoyo para promocionar las localizaciones de la ciudad de Spain Film Comission.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "la asistencia a esta feria es muy importante porque es la manera de darnos a conocer en los circuitos europeos donde tenemos cerradas varias reuniones con productoras y con localizadores". "El turismo de pantalla es uno de nuestros productos diferenciados y seguimos apostando por traer más rodajes a la ciudad en un sector cada vez más competitivo", ha añadido.

El encuentro internacional de la industria audiovisual se celebra en el Business Design Centre, con un récord de expositores y una programación centrada en coproducción, incentivos fiscales e innovación tecnológica.

Focus celebrará su décimo aniversario reuniendo a miles de profesionales de más de 100 países que trabajan en cine, televisión, publicidad y videojuegos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector.

El 'Show Floor' volverá a reunir a estudios, film commissions, localizaciones, servicios de producción, expertos en sostenibilidad y proveedores internacionales. Este año contará con un récord de expositores, entre ellos nuevos participantes procedentes de Armenia, República Checa, India, Georgia, Jordania, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.