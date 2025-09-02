Alicante anuncia actuaciones ante el riesgo "grave" e "inminente" de desprendimientos del Benacantil

El PSPV acusa al PP de "falta de inversiones y de mantenimiento en el patrimonio histórico"

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros (IVA incluido) para realizar trabajos de protección y contención de material pétreo "inestable" en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, tras haber detectado un riesgo "grave" e "inminente" de desprendimientos. La actuación se ha adjudicado a la mercantil CHM Obras e Infraestructuras SA.

Así lo han señalado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, y la portavoz municipal, Cristina Cutanda, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo que dirige Luis Barcala.

Villar ha detallado que el peligro se ha detectado durante las obras de la conexión peatonal desde el Parque de la Ereta al portón de acceso al Castillo de Santa Bárbara, concretamente tras la elaboración de un informe geológico incluido en la prestación de este contrato.

El acuerdo de la junta de gobierno sobre este punto recoge que "a la vista de la información técnica y ante la posibilidad real de caída de elementos pétreos desde el macizo rocoso del Castillo Santa Bárbara al interior del ámbito de la obra referida", la actuación se paralizó "con efectos desde el día 19 de agosto" y, además, se suspendió la ejecución de cualquier trabajo, así como el acceso de personal hasta esta zona, "con el fin de prevenir eventuales riesgos derivados de posibles desprendimientos".

Asimismo, se instó a la empresa contratista a la adopción de todas las medidas de cierre y protección necesarias en el perímetro de la obra y especialmente sus accesos, "con el fin de impedir el acceso de personas ajenas a la misma, garantizando así la seguridad de terceros y el adecuado desarrollo de los trabajos".

Posteriormente, ha continuado Villar, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) realizó una "valoración municipal" de los riesgos detectados, incluso con drones "para verificar el estado actual de los taludes, muros y bloques rocosos situados sobre el vial y áreas de tránsito personal".

"NO HA SIDO ALGO SOBREVENIDO"

El vicealcalde ha insistido en que "no es la primera vez que hay que hacer una actuación" en este enclave y en que la situación se ha descubierto por "un informe promovido por una licitación del Ayuntamiento".

"No ha sido algo sobrevenido", ha reiterado Villar, al tiempo que ha remarcado que el objetivo de las actuaciones de emergencia es "evitar cualquier tipo de desprendimiento" y daños sobre las personas y sobre el patrimonio.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el grupo municipal socialista, a través de la concejala Trini Amorós, ha reprochado al gobierno de Barcala "falta de inversiones y de mantenimiento en el patrimonio histórico, puesto que solo se actúa una vez que se han producido daños, como ha sucedido ahora en el entorno del Castillo de Santa Bárbara".

"El Ayuntamiento de Alicante debería de hacer informes geotécnicos de manera anual, pero Barcala solo actúa por emergencia, cuando ya se han detectado los daños. Ocurrió con el edificio del Ayuntamiento y ha ocurrido ahora en el entorno de Santa Bárbara, que es un bien de interés cultural (BIC) y la joya de la corona del patrimonio alicantino", ha dicho Amorós, que ha recordado que "tampoco se ha respetado el patrimonio tras la demolición del edificio del edificio histórico de la calle Segura".

La concejala socialista ha subrayado en declaraciones a los medios tras la junta de gobierno que "la empresa seleccionada por el Ayuntamiento para acometer los trabajos en el entorno del castillo no cuenta con la clasificación K7, que es la que faculta a una empresa a actuar sobre bienes de patrimonio histórico artístico, y en concreto en este BIC".

"Es algo que ocurrió igualmente tras los desprendimientos en el Ayuntamiento. Podrían haber contratado por emergencia a una empresa como la que ha ejecutado el traslado de Torre Placia, que sí cuenta con acreditación como expertos en patrimonio histórico, pero no lo hicieron con el palacio consistorial y tampoco lo van a hacer con el castillo", ha zanjado.