Alicante aprueba el cheque bebé de 300 euros por hijo nacido en 2025 para "fomentar la natalidad"

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la convocatoria de ayudas por nacimiento de hijos, que ascienden a 300 euros para todas las familias empadronadas en la ciudad que hayan tenido o tengan algún hijo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, con el fin de "fomentar la natalidad y ayudar a las familias que deciden dar el paso de tener un hijo".

Así lo ha informado la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha dado a conocer los detalles de esta medida que anunció el alcalde, Luis Barcala, en el último debate sobre el estado de la capital alicantina.

En concreto, nace con una partida inicial de 100.000 euros y, "en caso de que el número de solicitudes que cumplan con los requisitos supere esta cantidad se incrementará el crédito disponible, sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria", según ha informado el consistorio en un comunicado.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio, el beneficiario de la prestación será el padre o la madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio y, en el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50 por ciento entre los progenitores.

El plazo de solicitud será de seis meses, a contar desde el día siguiente al nacimiento. En el caso de los nacimientos anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, el plazo de los seis meses para su solicitud se contará desde dicha fecha.

REQUISITOS

El gobierno local ha explicado que "la ayuda se otorgará por estricto orden de solicitud, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa", que son "ser español o extranjero con residencia legal en España" y "ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado".

También "estar empadronados en la ciudad de Alicante y, al menos, uno de ellos contar con una antigüedad de cuatro años ininterrumpidos". Además, el recién nacido "debe estar empadronado por primera vez en la ciudad de Alicante, en el domicilio del beneficiario de la ayuda".

Asimismo, entre los requisitos se incluyen "ser titular de una cuenta bancaria" y "estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y Ayuntamiento de Alicante, así como con la Seguridad Social".

La solicitud se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante, sedeelectrónica.alicante.es, en el trámite específico habilitado para ello: 'Solicitud de ayudas por nacimiento'.

También podrán presentarse presencialmente en cualquier oficina Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) del término municipal de Alicante o por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

"VISIÓN PATERNALISTA Y REGRESIVA"

Desde la oposición, la edil socialista Victoria Melgosa considera que "entregar un cheque bebé a las familias que han tenido un hijo o una hija, con una ayuda única de 300 euros, no es más que un parche inútil que no solo es insuficiente en términos económicos, sino que además ignora por completo las causas estructurales que hacen que muchas mujeres y familias no puedan permitirse tener descendencia".

"La ayuda única de 300 euros por nacimiento no es una medida aislada ni inocente. Forma parte de un modelo ideológico concreto que este equipo de gobierno ya ha empezado a implantar con la creación de la oficina antiaborto. Ambas medidas van de la mano y responden a una visión profundamente paternalista y regresiva de las mujeres y de la maternidad", ha añadido en declaraciones distribuidas a los medios.

En este sentido, Melgosa ha abogado por "políticas públicas valientes y sostenidas en el tiempo que garanticen condiciones de vida dignas para poder tomar la decisión de ser madres o padres con libertad".

"Si de verdad quisieran que hubiera más nacimientos en la ciudad, invertirían en servicios públicos, en igualdad salarial, en vivienda, en guarderías municipales, en una red de servicios públicos y comunitarios como son los comedores escolares, actividades asequibles, transporte gratuito para menores y jóvenes o centros de día, además de promover el empleo estable y de calidad. Pero no lo hacen, porque su objetivo no es cuidar, es imponer", ha sentenciado la edil del PSPV.

"CANTIDAD ÍNFIMA, PERO SERÁ UN ALIVIO"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, ha manifestado en declaraciones distribuidas a los medios que "el apoyo económico es una herramienta útil para fomentar la natalidad en Alicante, que, a lo largo de estos años, ha visto disminuidos los nacimientos".

"Desde Vox consideramos que es una cantidad ínfima para todo lo que necesita un bebé, pero será un alivio económico para las familias puesto que va a contribuir a aliviar, en parte, los gastos iniciales que supone la llegada de un nuevo hijo, como pañales, ropa, atención médica y alimentación", ha remarcado.

"INSUFICIENTE" Y "PARCHE PUBLICITARIO"

De otro lado, la concejala de Compromís Sara Llobell considera "del todo insuficiente" que esta ayuda contemple 300 euros al año por hijo nacido, y ha apuntado que el consistorio alicantino "ejerce violencia obstétrica institucional contra las mujeres" y "tiene una oficina de la maternidad, que, en realidad, es antiaborto, encubierta e ilegal, puesto que no corresponde al Ayuntamiento la competencia para gestionarla y quiere en teoría fomentar la maternidad".

Según ha valorado Llobell en declaraciones a los medios, "lo que tendría que hacer este Ayuntamiento es declarar la ciudad tensionada para bajar el precio del alquiler o, por ejemplo, instaurar una tercera escuela infantil, ya que solamente hay dos y con muy pocas plazas".

"Por lo tanto, las mujeres no pueden conciliar y generalmente tienen que reducir su jornada para ejercer los cuidados. Esta medida nos parece del todo insuficiente con 300 euros al año. De esta manera no va a fomentarse la maternidad y hay muchas otras actuaciones que puede hacerse de este Ayuntamiento para fomentarla", ha concluido la edil de Compromís.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, cree que "el equipo de gobierno vuelve a confundir titulares con soluciones reales" al anunciar "a bombo y platillo una ayuda de 300 euros por nacimiento en 2025, pero a nadie con hijos se le escapa que eso no cubre ni cuatro meses de pañales".

"Es una medida más estética que útil, una cantidad mínima, con requisitos excluyentes como llevar cuatro años empadronado, que deja fuera a muchas familias en situación vulnerable", ha aseverado Copé en declaraciones distribuidas a los medios.

Y ha insistido en que "tener un hijo implica gastos continuos y crecientes" de "alimentación, higiene, ropa, vacunas no cubiertas o conciliación", y que "las familias no necesitan ayudas puntuales tan reducidas, sino un apoyo estructural" que esté reflejado, a su juicio, en "escuelas infantiles públicas y gratuitas, la ampliación de permisos de crianza, servicios de conciliación y ayudas sostenidas según renta".

"Además, ni siquiera se ha consultado con entidades sociales ni con los servicios municipales que atienden a la infancia. Una vez más, gobiernan de espaldas a la realidad y con el único objetivo de obtener rédito mediático. Desde EU-Podem exigimos políticas serias de apoyo a la crianza, no parches publicitarios", ha concluido el portavoz de la coalición.