Alicante arranca en febrero las obras de mejora en la calle de las Setas con la previsión de acabarlas en Semana Santa

Calle San Francisco o de las Setas en la ciudad de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha informado este martes de que iniciará a principios de febrero las obras de reurbanización de la calle San Francisco o de las Setas, para que estén "terminadas" en Semana Santa.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, y la de Comercio, Lidia López, así como el técnico responsable de la obra y miembros de Vox, "con quienes se acordó llevar a cabo esta actuación", han mantenido una reunión con vecinos y comerciantes para explicar la planificación de los trabajos en este emblemático vial, según ha informado el equipo de gobierno del PP en un comunicado.

Así, las obras de mejora de la calle San Francisco se ejecutarán por tramos y comenzarán por la parte más cercana a Calvo Sotelo. El primero irá desde allí hasta la intersección con la calle Jerusalén; el segundo, de Jerusalén a la calle Navas, y, finalmente, el tercero, de Navas a Pascual Blasco/Castaños.

Durante la reunión, se ha explicado que "en ningún momento se cerrará al paso la calle", ya que en cada tramo primeramente se trabajará en la zona de calzada, dejando libres las aceras, y, a continuación, se actuará en una de las aceras y se pondrán pasarelas para entrar en los locales y portales de viviendas; después, en la otra acera.

Nerco Infraestructuras es la encargada de realizar las obras de reurbanización que consistirán en la limpieza y reparación del pavimento, el pintado de las aceras y centro, así como el desmontaje, restauración y reparación de los elementos de la calle (diez setas y dos casitas) y reposición de los juegos infantiles (dos toboganes), así como la rayuela. Las setas se desmontarán y transportarán a los talleres para su puesta a punto, mientras que las casitas se arreglarán 'in situ'.

"DEMANDA DE VECINOS Y COMERCIANTES"

Las concejalas han coincidido en señalar que "las obras están planificadas para afectar lo menos posible a vecinos y comerciantes". "Somos conscientes de que se trata de una calle muy transitada, pero estamos convencidas de que, pese a las molestias puntuales que puedan ocasionar los trabajos, merecen la pena, porque mejorarán la imagen de este paso obligado para alicantinos y visitantes", ha apostillado.

En este sentido, han añadido: "La actuación era una demanda de vecinos y comerciantes con los que hemos mantenido reuniones para que aportaran sus sugerencias y necesidades y a quienes se mantendrá informados a lo largo de las semanas que duren los trabajos".