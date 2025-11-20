Alicante celebra el Día de la Infancia con juegos, talleres, actuaciones y concienciación

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante ha celebrado este jueves el Día de la Infancia en una jornada lúdica, cultural y de concienciación organizada por la Concejalía de Bienestar Social en la avenida de la Constitución, con un programa que incluye talleres y actividades artísticas para niños y niñas y en la que colaboran distintas entidades, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Hoy celebramos un día muy importante que nos recuerda algo que a veces se nos olvida entre tanta prisa, pantallas, tareas y líos del día a día: que todos vosotros, los niños, sois protagonistas, no espectadores, y que tenéis derecho a estar protegidos, a estudiar, a jugar, a tener un entorno seguro, físico y digital, y sobre todo a tener voz", ha destacado la edil de Bienestar Social, Begoña León, en la inauguración de la jornada.

"La ciudad que queremos construir necesita de vuestra mirada, vuestra creatividad y vuestro sentido justo de las cosas", ha señalado la edil, que ha resaltado: "Lo que sembramos hoy aquí, entre juegos, colores y risas, es una semilla para entender que vuestros derechos se viven, se cuidan y se exigen".

El objetivo de esta jornada es "promover y sensibilizar sobre los derechos de la infancia y adolescencia", así como "facilitar información sobre los recursos de prevención e intervención con la infancia y adolescencia desde los servicios sociales municipales, en un ambiente lúdico".

En este sentido, además de ofrecer a los niños alicantinos una "jornada divertida de convivencia y de concienciación", se han dado a conocer los 18 centros municipales socioeducativos con los que cuenta Alicante, dirigidos a niños y adolescentes de entre seis y 17 años y configurados como "espacios seguros de prevención, de convivencia y participación que ofrecen actividades gratuitas de ocio dirigido a la infancia".