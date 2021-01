Alicante cerrará las playas si se producen aglomeraciones durante el fin de semana

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este viernes que, a partir de este fin de semana, --el primero en el que entrará en vigor el cierre perimetral de la capital entre las 15.00 horas de hoy viernes y las 06.00 del lunes-- se van a realizar controles de aforos en las playas de la ciudad. Al mismo tiempo advierte que cerrará estos emplazamientos si se producen aglomeraciones y "si hay riesgo para la salud de los ciudadanos", ya que no se van a permitir los grupos de más de dos personas.

La Concejalía de Seguridad ha dispuesto un operativo especial con "estrictos controles", uso de drones y un operativo de 300 agentes de Policía Local durante todo el fin de semana para hacer cumplir las nuevas medidas decretadas por la Generalitat Valenciana debido al avance de la pandemia. Además, ha destinado un refuerzo de 140 policías para los controles perimetrales, detalla el consistorio en un comunicado.

Sobre el control de aforo en las playas, el Ayuntamiento indica que habrá patrullas por las playas con el uso de vehículos, con un refuerzo de agentes en la de San Juan y el Postiguet y las Calas del Cabo de la Huerta, así como en los paseos para evitar aglomeraciones.

PUNTOS DE VIGILANCIA

Asimismo, se establecerán puntos de vigilancia en los accesos a la ciudad con equipos de seis policías para garantizar el cierre perimetral en puntos con municipios colindantes como Sant Joan d'Alacant, El Campello o Sant Vicent del Raspeig --localidad que sufre también un cierre perimetral durante los fines de semana--.

Por otro lado, el último dispositivo nocturno de la Policía Local de Alicante se ha saldado con 196 denuncias, de las cuales 107 fueron por no llevar mascarilla. Además, se localizaron hasta seis botellones y se levantaron 49 actas a personas por consumo de alcohol en la vía pública y no llevar mascarillas.

Los efectivos también sancionaron a grupos por no mantener las distancias y no respetar la limitación de más de dos personas no convivientes, cuyo apartado se cerró con un total de 37 actas de denuncias. Por último, las patrullas interpusieron dos denuncias por incumplimiento del toque de queda y disolvieron una fiesta en una vivienda de Glorieta Reino Unido.