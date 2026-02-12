Alicante cierra el Castillo de Santa Bárbara y parques por las fuertes rachas de viento

Archivo - Castillo de Santa Bárbara de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a cerrar este jueves el Castillo de Santa Bárbara y los parques y zonas de arbolado de gran tamaño ante las fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar los 69 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Ciudad Jardín.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta amarilla por vientos en el término municipal de Alicante hasta las 18.00 horas, según ha recordado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha convocado a primera hora una reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para evaluar la situación meteorológica y activar el refuerzo de todos los servicios preventivos y de emergencias del Ayuntamiento.

El Cecopal va a permanecer activado durante toda la jornada y a lo largo de los próximos días, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé de nuevo avisos amarillos por vientos desde las 12.00 horas del viernes y también el sábado.

Hasta las 08.00 de esta mañana, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado una treintena de servicios relacionados, sobre todo, con la caída de árboles y carteles.

En concreto, se han caído seis árboles y cinco carteles y se han desprendido algunos elementos de tejados que no han causado daños. La incidencia más relevante se ha producido por la caída de un árbol sobre las vías ferroviarias de San Gabriel, lo que ha obligado a cortar temporalmente el tráfico ferroviario, aunque ya ha sido restablecido.

CAUS

Igualmente, el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) del Ayuntamiento de Alicante va a abrir sus puertas entre las 20.00 de este jueves y las 14.00 horas del viernes a causa de la alerta amarilla por vientos. Este horario especial de apertura para personas sin hogar se podrá mantener durante el fin de semana, según evolucione el pronóstico meteorológico.

Además, el Ayuntamiento ha remitido un comunicado a todos los colegios de la ciudad sobre la situación meteorológica con la recomendación de que se activen todas las medidas de precaución y seguridad por los fuertes vientos y, especialmente, con motivo de las celebraciones del carnaval que tienen lugar esta semana.

También ha pedido a los vendedores de los mercadillos ambulantes que desmonten los toldos para impedir el efecto vela por el viento. En el mercadillo de Teulada solo se ha instalado este jueves una cuarta parte de los concesionarios debido a las fuertes rachas que han soplado desde primera hora.

Del mismo modo, y como el pasado fin de semana, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de un circo instalado en la avenida del Doctor Rico con grandes lonas susceptibles de ser afectadas por el viento y de una actividad con hinchables en el barrio de Rabasa.

ELCHE CLAUSURA HUERTOS Y JARDINES

Por su parte, municipios como Elche también han adoptado medidas preventivas como el cierre de huertos y jardines ante los avisos amarillos por viento. El consistorio ilicitano recomienda a la población que se quede en casa preferiblemente y que, si circula, procure no utilizar su coche y recurrir al transporte público.

Del mismo modo, recomienda asegurar macetas, toldos y objetos sueltos en balcones y terrazas; evitar circular o permanecer cerca de árboles, cornisas, muros y andamios; extremar la precaución al conducir, especialmente en moto o bicicleta, y, además, no realizar actividades al aire libre mientras dure el episodio de vientos.