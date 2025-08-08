Alicante cierra julio con una ocupación turística que supera el 89%, el mejor dato del año, según APHA

Fotografía de archivo de la playa del Postiguet en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante ha registrado una ocupación turística del 89,1 por ciento durante el mes de julio, superando la media provincial, que se situó en el 87%, según los datos definitivos de los establecimientos hoteleros y apartamentos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).

La cifra representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 y supone el mejor dato del año en términos de ocupación.

En otras zonas del término municipal, como la Playa de San Juan, los registros revelan una ocupación del 96,1%, lo que "confirma la alta demanda turística que ha vivido Alicante este verano", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el conjunto de la provincia, la ocupación del 87% ha superado las previsiones iniciales, que según la administración local eran de un 85,8%, impulsada por "una sólida demanda internacional y condiciones meteorológicas favorables a lo largo del mes".

La edil de Turismo, Ana Poquet, ha valorado "positivamente" los datos de ocupación facilitados por la patronal APHA y ha destacado que el sector turístico afronta estas fechas "con optimismo y a pleno rendimiento, colmando las expectativas de la elevada afluencia de visitantes que siguen eligiendo la ciudad de Alicante como destino para sus vacaciones estivales".

EXPECTATIVAS PARA AGOSTO

De cara al mes de agosto, las previsiones elaboradas con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estiman una ocupación del 89,4%. En cuanto al puente de la Asunción, del 15 al 17 de agosto, las reservas actuales apuntan a una ocupación media del 86,8%, frente al 93,8% del año pasado.

Asimismo, en la ciudad de Alicante, la previsión para el puente se sitúa en el 87,8%, mientras que en Playa de San Juan ya se ha reservado un 96,6% de la capacidad disponible.