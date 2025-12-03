Alicante decreta luto este jueves tras el asesinato machista de una mujer presuntamente a manos de su pareja

Archivo - Imagen de una manifestación por el 25N - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado para este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondearán a media asta, y ha convocado a las 12.00 horas a una concentración a las puertas del edificio consistorial para guardar tres minutos de silencio en señal de repulsa por el asesinato machista de una mujer de 29 años presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 34, en el barrio de Carolinas Altas.

Ambos convivían en el domicilio donde fueron hallados los dos cuerpos sin vida: el de ella presentaba heridas de arma blanca y el de él fue localizado ahorcado. Con la confirmación de este caso, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025. La víctima tenía una hija menor de edad y no constaban denuncias previas ni estaba en el sistema de protección VioGén.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha condenado este miércoles con "total rotundidad" este "execrable" asesinato: "La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza, y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas".

"Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instituciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista", ha añadido.

El primer edil ha recalcado, a través de un comunicado, que "es necesario reiterar la repulsa individual y colectiva contra la violencia de género, así como la voluntad inquebrantable de erradicar esta lacra de una sociedad que no debe permitir que se produzcan crímenes tan horribles como el ocurrido en Carolinas Altas" ni los otros registrados anteriormente.

"CUESTIÓN DE ESTADO"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, también ha lamentado "profundamente" este asesinato machista que "conmueve" e "indigna" y ha trasladado el "pésame" y "apoyo" a la familia y allegados de la víctima en nombre del Ejecutivo central.

En declaraciones distribuidas a los medios, ha incidido en que son "demasiadas" las mujeres asesinadas, algo que se refleja en "cifras insoportables" que "recuerdan que la violencia machista sigue siendo una realidad urgente y devastadora" que hay que "combatir desde todos los ámbitos", incluidas instituciones, administraciones, fuerzas de seguridad y ciudadanía.

Así, Nieves ha hecho hincapié en que la violencia de género "no es un asunto privado", sino "una cuestión de Estado". "Solo trabajando juntos con firmeza, con determinación, podremos prevenir más agresiones y evitar más muertes. Nuestra condena es absoluta y nuestro compromiso firme e inquebrantable", ha sentenciado.

016

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online' accesible desde la web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.