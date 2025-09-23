Alicante "descentraliza" la cultura con 65 propuestas en barrios hasta diciembre y un centenar de cursos

Presentación de la programación de Cultura en Barrios y Aula Abierta - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ofrece 65 actividades de octubre a diciembre mediante el programa Cultura en Barrios y un centenar de cursos de octubre a junio en una veintena de espacios repartidos por toda la ciudad a través de Aula Abierta, con el objetivo de "descentralizar la cultura para que todo el mundo tenga acceso a actividades, entretenimiento y cursos".

Así lo ha manifestado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que ha presentado este martes la programación de ambos programas junto al director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, según ha informado la administración local en un comunicado.

Por su parte, Sánchez ha señalado que "Aguas de Alicante cuenta con una importante vocación cultural que se plasma en iniciativas como Cultura en Barrios, que ayuda a que la oferta llegue a todos los distritos de la ciudad".

La edil también ha señalado que este programa cuenta con actividades "pensadas específicamente para los más pequeños", con teatro, cuentacuentos y magia dentro de 'Menutsbarris' y para todos los públicos en las secciones de 'Anem a la biblio', 'Escena d'ací' y 'Visualcbarris' y 'Artsalsbarris'.

De esta manera, el Ayuntamiento ha indicado que los asistentes "podrán disfrutar de narrativa oral, teatro con títeres, conciertos de música sinfónica y popular, magia, danza contemporánea y proyecciones audiovisuales".

Otra de las características de Cultura en Barrios, según el consistorio, es "la variedad de escenarios por los que pasarán más de 250 artistas en estos tres meses", entre los que se encuentran bibliotecas, centros culturales y sociales de Virgen del Remedio, Florida-Babel, Garbinet, Carolinas, Los Ángeles, San Blas, Benalúa, Casco Antiguo, Cabo Huertas y Villafranqueza, así como el Museo de Aguas de Alicante.

En el programa colaboran las concejalías de Cultura y Bienestar Social, la Diputación de Alicante, Aguas de Alicante y la Universidad de Alicante (UA).

AULA ABIERTA

Aula Abierta cumple su 39 edición y ofrece 102 cursos de formación y talleres, con un total de 2.748 horas y 2.000 plazas disponibles para todos los públicos en una oferta que va desde la historia, el arte, la arquitectura y la fotografía hasta la actividad física, la cocina, manualidades con croché y la elaboración de máscaras para carnavales y teatro.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre a las 10.00 horas y toda la información referida al programa se puede consultar en la página web www.aulaabierta.alicante.es.