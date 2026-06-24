Alicante despide las 'mascletaes' de las Fogueres de 2026 con un potente disparo a cargo de Pirotecnia Alto Palancia

Alicante despide las 'mascletaes' de las Fogueres de 2026 con un potente disparo de Pirotecnia Alto Palancia - ROBERTO PLAZA/EUROPA PRESS

ALICANTE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia de Alto Palancia (Piroalpa) de Altura (Castellón) ha cerrado este miércoles 24 de junio el 37º Concurso de Mascletaes de las Fogueres de Sant Joan de Alicante en la plaza de los Luceros de la ciudad, con un disparo que ha culminado un bombardeo aéreo y un triple final con baterías de trueno y truenos, fase rubricada dos golpes finales de trueno.

A partir de ese momento, los nervios contenidos en los 6 minutos y 25 segundos de duración del disparo "se han desatado" y han obligado a los pirotécnicos de Altura a dar la vuelta de honor al anillo de la plaza, según recoge el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Se trata de la primera vez que Pirotecnia Alto Palancia dispara una 'mascletà' en Alicante en el día de San Juan. El disparo, con 150 kilos NEC, ha alcanzado un pico máximo de 126,3 decibelios.

Al disparo han asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otras autoridades.

La 'mascletà' de este miércoles ha comenzado con una traca valenciana, siguiendo el modelo tradicional, para dar paso a las cuatro primeras secciones aéreas que han ido incrementando paulatinamente en ritmo, duración, intensidad y efectos. Seguidamente, un golpe de volcanada de truenos ha dado paso a la parte terrestre de la 'mascletà' con acompañamiento aéreo.

El numeroso público asistente, que ha abarrotado el perímetro de la plaza de los Luceros, ha notado la potencia de cinco fases que han ido aumentando en cantidades con cinco retenciones terrestres y un acompañamiento de silbatos, serpentinas y truenos de aviso.

Le ha seguido un terremoto, de unos 1.600 metros, distribuido en cinco fases de distintos calibres. A partir de ahí, el bombardeo aéreo con triple final con baterías y truenos digitales. Finalmente, el consistorio ha destacado que se ha "desatado la euforia como colofón pirotécnico" a las Fogueres de 2026.