Alicante destina 481.525 euros para la atención integral a personas migradas en las oficinas Pangea

Oficinas Pangea - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado esta semana en Junta de Gobierno Local el contrato de prestación de los servicios profesionales para el programa de Atención a las Personas Migradas en las oficinas Pangea, para prestar los servicios de acogida, información, orientación, mediación y asesoramiento jurídico. Un contrato que cuenta con una inversión global de 481.525 euros, divididos en dos lotes, según ha informaod el consistorio en un comunicado.

El primer lote, en el que se incluyen los servicios profesionales en materia de Mediación Intercultural: acogida, información, orientación y mediación, se ha adjudicado a la mercantil Salzillo Servicios Integrales SLU por importe de 396.550 euros para un periodo de dos años, con una posible prórroga de un año más.

El segundo lote, orientado al servicio de Asesoramiento Jurídico ha sido adjudicado al Despacho de Abogados Moisés Cabeza Requena por importe de 84.975 euros, para el mismo periodo de duración de dos años más otro posible de prórroga.

El concejal de Derechos Públicos, Julio Calero, ha destacado que la misión de las oficinas Pangea Alicante es "ofrecer una respuesta integral e integrada a las necesidades y requerimientos de las personas que llegan a Alicante procedentes de otros países, optimizando los procesos de acogida e integración".

"Las personas migradas reciben atención presencial y telemática para distintos asuntos, que incluyen la valoración y emisión de informes de arraigo y habitabilidad, coordinaciones, mediaciones lingüísticas y realización de actividades comunitarias", ha señalado.

La gestión de los diferentes servicios que integran el catálogo de prestaciones de las oficinas Pangea en Alicante responde a un modelo mixto, de forma que los informes de arraigo y habitabilidad de vivienda son valorados y emitidos por personal empleado público, mientras que los servicios de acogida, información, mediación y orientación, así como los de asesoramiento jurídico, son prestados mediante la fórmula de la contratación del sector público. Actualmente, el servicio se presta en dos sedes municipales: Pangea Norte (Plaza Argel, 5) y Pangea Centro (Plaza del Carmen, 9).

Este enfoque "integral" sitúa a la ciudad de Alicante como referente en políticas locales de integración, desde una perspectiva de derechos, proximidad y diversidad, y refuerza el compromiso institucional del Ayuntamiento con los principios de inclusión, cohesión social y desarrollo humano sostenible.

Según los últimos datos disponibles, de enero a julio de 2025 el servicio de Mediación Intercultural (acogida, información, orientación, mediación) realizó un total de 4.023 atenciones a 1.666 personas migrantes. Por su parte, el servicio de Asesoramiento Jurídico realizó en esos ocho meses un total de 667 citas presenciales.