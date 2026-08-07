Alicante encara la adjudicación del CEIP La Cañada del Fenollar por 5,68 millones de euros

Recreación del CEIP La Cañada del Fenollar - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procedimiento de licitación del contrato para la construcción del CEIP La Cañada del Fenollar ha cumplido su último trámite previo a su adjudicación con la aprobación esta semana en la Mesa de Contratación de la clasificación de las tres propuestas presentadas. La mercantil Abala Infaestructuras SL ha sido la que mejor valoración ha obtenido, con un presupuesto de ejecución de 5.682.910,43 euros.

Este concurso, al que también han concurrido las constructoras Doalco SA y Tenada Nueva SL, salió a licitación con un presupuesto base de 5.856.255 euros y un plazo de ejecución de 22 meses, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España (PP), ha señalado que este centro de educación infantil y primaria contará con "las mejores y más modernas instalaciones para dar servicio a las partidas rurales de Alicante".

Además, ha apuntado que con esta actuación buscan dar respuesta a "una reivindicación histórica de las familias" y ha indicado que, gracias al "trabajo conjunto" del equipo de gobierno y de la Generalitat, "muy pronto se va a empezar a hacer realidad".

Asimismo, la edil ha subrayado que este centro garantiza a los escolares de La Cañada del Fenollar unas instalaciones "seguras, modernas y con todas las dotaciones necesarias", y ha asegurado que "mejorará la calidad educativa y la igualdad de oportunidades para muchas familias".

CONSTRUCCIÓN

El CEIP La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca y vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de Educación Infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos, huerto escolar, área ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento.

También hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno, y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.