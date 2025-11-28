Alicante espera una ocupación hotelera del 85% este fin de semana por la maratón internacional

Archivo - Vista de Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Maratón Internacional Elche-Alicante elevará la ocupación de este fin de semana al 85 por ciento en Alicante, según los datos aportados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA) al Patronato de Turismo Alicante City & Beach.

Los más de 4.400 atletas inscritos para esta prueba llegan desde 50 países y, junto con sus acompañantes, "realizarán una estancia media de dos noches en la ciudad este último fin de semana de noviembre", ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Los participantes más numerosos a nivel internacional proceden del Reino Unido y entre los nacionales el número más elevado viene de Madrid. Además, ya han empezado a llegar los maratonianos africanos, que vienen principalmente de Eritrea, Kenia y Etiopía.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que "la gran fiesta deportiva de este año repercute también de manera muy positiva en los alojamientos y la hostelería alicantina". "El turismo deportivo es uno de los productos diferenciados dentro de nuestra oferta que contribuye a la desestacionalización turística en la ciudad y el primer maratón que une Alicante y Elche es un reclamo de primer nivel en este sentido", ha añadido.

El consistorio ha recordado que la I Maratón Internacional Elche-Alicante tiene su salida este domingo a las 09.00 horas en la ciudad ilicitana y que se prevé la entrada de los corredores en la ciudad de Alicante pasadas las 10.30 horas por la N-340, "por lo que la finalización de la prueba se estima en torno a las 14.30 horas en la Zona Volvo del Puerto de Alicante".

El Ayuntamiento de Alicante ha preparado un dispositivo especial de seguridad y tráfico que afecta a unas 40 calles y plazas, así como a cerca de 20 líneas del autobús urbano e interurbano, incluida la C6 al aeropuerto, la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

Los 42 kilómetros de la prueba se distribuyen de la siguiente manera: once por el centro urbano de Elche, 20 en el tramo comprendido entre ambas ciudades y los últimos once por el casco urbano de Alicante, para finalizar en el Muelle 12 del Puerto de Alicante.