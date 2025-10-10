Alicante evalúa daños en la playa de la Albufereta y vigila barrancos en plena alerta roja por la dana Alice

Playa de la Albufereta en la ciudad de Alicante durante la dana Alice - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante evalúa algunos daños materiales producidos en puntos como la playa de la Albufereta en las últimas horas por la dana Alice, que mantiene este viernes en alerta roja el litoral sur de la provincia alicantina.

Por ello, el Ayuntamiento ha reforzado turnos de la Policía Local y de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) para vigilar barrancos, partidas rurales y "puntos críticos" ante posibles inundaciones, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales que en la playa de la Albufereta se han registrado "daños considerables" por la cantidad de agua que bajaba este pasado jueves por el barranco del Juncaret, que desemboca en este enclave litoral, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y evite desplazamientos innecesarios.

Precisamente, la Policía Local y los bomberos realizaron este jueves más de un centenar de intervenciones relacionadas con achiques de agua por acumulación en la calzada, regulación del tráfico por avería en semáforos y auxilio a personas en el interior de sus vehículos y en algunos domicilios. Sobre todo, en el acceso sur a la ciudad en la avenida de Elche, la zona de playas, centro, partidas rurales y en el barrio de Florida-Babel.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha explicado que el TRAM d'Alacant ha suprimido el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Coruña, este viernes por la alerta roja. Por su parte, las líneas 1, 2, 3, 4 y 9 circulan en su horario habitual en composición simple.