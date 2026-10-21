Alicante Fashion Week prevé reunir a más de 30 diseñadores y creadores emergentes

Presentación de Alicante Fashion Week - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante Fashion Week prevé reunir este año en Alicante a más de una treintena de diseñadores de "renombre" y creadores "emergentes" en una edición que se desarrollará los días 23 y 24 de octubre y 5 y 13 de noviembre con un programa de actividades gratuitas que integra desfiles, conferencias y una 'pop-up store'.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este miércoles los detalles de esta iniciativa que, como novedad, incluye entre sus escenarios al Instituto Alicantino de Cultura (IAC) Juan Gil-Albert, donde el 5 de noviembre el diseñador Leandro Cano impartirá la conferencia 'Tejer la memoria: la búsqueda de la identidad a través de lo artístico', según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En este contexto, Navarro ha señalado que la incorporación del IAC a este proyecto refuerza "el vínculo existente entre moda y cultura" y abre "nuevos espacios para la reflexión y el intercambio de ideas", al tiempo que ha apuntado que para la Diputación es "un orgullo respaldar este tipo de propuestas que fomentan la creatividad, promueven el talento y enriquecen la vida cultural de la provincia".

Asimismo, la institución provincial ha resaltado que Alicante Fashion Week mantiene en su undécima edición su "apuesta" por impulsar nuevos talentos, acercar el diseño al público y generar espacios de encuentro entre los profesionales del sector.

De esta manera, la iniciativa supone "una oportunidad para difundir la imagen de la ciudad y, por extensión, la de toda la provincia", ya que durante su celebración reúne a 'influencers', medios especializados y "grandes personalidades" del mundo de la moda.

La presentación también ha contado con la intervención de la directora del proyecto, Natalia Torres; la jefa de Servicio de Empleo y Fomento de la Agencia Local de Desarrollo-Impulsalicante, Elisa Díaz; y la directora de comunicación de Xpeng Grupo Huertas, Inmaculada Fernández.

PROGRAMACIÓN

El evento se inicia este viernes con la conferencia 'Sobre moda, creación y libertad', a cargo de los creadores de la firma We Are Spastor, Sergio Pastor e Ismael Alcaína. La actividad, en la que ambos abordarán su manera de entender la moda desde la experimentación y la libertad, tendrá lugar a las 18.30 horas en el Auditorio de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante.

Además, este sábado tendrá lugar en el Real Liceo Casino de Alicante una jornada dedicada a la moda con once desfiles de diseñadores, tanto emergentes como consolidados, y la programación continuará el 5 de noviembre a las 19.00 horas con la charla que el diseñador Leandro Cano ofrecerá en el IAC.

Finalmente, el 13 de noviembre a las 19.00 horas la moda saldrá a la calle con un desfile urbano. La avenida de la Constitución será el escenario de esta propuesta con la que se pretende fomentar la conexión entre diseñadores y ciudadanía.